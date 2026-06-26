SixTONESジェシー（30）が26日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（福田雄一監督）初日舞台あいさつに登壇した。

同作は吉崎観音氏が手がける漫画が原作で、シリーズ16年ぶりの劇場アニメ。ジェシーは、同作でケロン人の兄弟アルル役とデルル役の“一人二役”に挑戦した。

ジェシーは冒頭から「ジャック役を演じたディカプリオです。『タイタニック』ですね」とボケてスタート。映画上映後のイベントで「無事初日を迎えられてうれしいですし、見ていただいた通りいろいろな要素があってドキドキしたと思います。何度も見ないと追いつかない部分もあったと思うのでみんなで盛り上げていただけたら」と呼びかけた。周囲からの反響について「メンバーもすごいねと。北斗が歌が好きで楽屋で歌ったりしていて結構盛り上がっていました」とも明かした

タイトルにちなみ、最近起きた危機的な出来事についてトーク。この日舞台あいさつ前に歯医者に行ったといい「口開いたら変顔みたいになるじゃないですか、ばれないように変顔して。危なかったですね」と顔をゆがめてみたりと実演。用件は「クリーニング」とし「自分で歯磨きできないので」とおどけた。

福田雄一監督（57）との親交も深めている。今月の完成披露試写後に食事に行ったことを回想。途中からは福田監督の妻も参加し、福田監督は「妻が現れると常に危機。奥さんが側にいると口がカピカピになる」としどろもどろになった。食事の席では妻がジェシーに、福田監督が常日ごろからジェシー愛を語っていることを明かしてしまったという。恥ずかしがる福田監督に、ジェシーは「（気持ちは）全然重くない」と受け止め「『ライブ来たい』と言っていたけど、来ない方が良いですよと。好きになっちゃうから」とからかっていた。