TAGRIGHT「関西コレクション2026 A／W」初出演 ダンサー・YUMEKIとのコラボステージも
【モデルプレス＝2026/06/26】8月13日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」の第3弾出演者が発表された。
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「timeleszproject -AUDITION-」に参加し話題を呼んだ西山智樹と前田大輔によるプロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した注目の7人組ボーイズグループTAGRIGHTの初出演が決定。7月15日にデビューを果たす彼らが満を持してパフォーマンスを披露。さらに、その中でも西山、前田、Jayはランウェイにも登場。コレクション初出演となる彼らの記念すべきランウェイデビューも見どころとなっている。
また、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」の振り付けを担当した世界的ダンサーのYUMEKIとの一夜限りのコラボダンスパフォーマンスも披露。ボーイズグループ界の超新星による、関西コレクションだけのスペシャルステージとなっている。
ドラマ業界で活躍中で、「オクニョ運命の女」や「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」など数々のヒット韓国ドラマに出演して話題のYEONWOO（ヨンウ）。さらに、Netflixドラマ「ダイナマイトキス」や日本ドラマ「ブラックペアン2」に出演して話題となったKIM MUJUN（キム・ムジュン）がグローバルゲストとして初出演決定した。
Netflixで大人気の韓国発の恋愛リアリティ番組「脱出おひとり島」出演で話題になった男性メンバーたちが集結。シーズン2よりCHOI JONG WOO（チェ・ジョンウ）。シーズン3よりLEE JIN SEOK（イ・ジンソク）、PARK MIN KYU（パク・ミンギュ）。シーズン4よりKIM JEONG SU（キム・ジョンス）がグローバルゲストとして登場し、日本のファンを沸かせる。
同世代の女性から圧倒的な支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のエースストライカー・上田綺世選手の妻としてもSNSの微笑ましい投稿に注目が集まる由布菜月。AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里。乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓。元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀が登場する
前回の関西コレクションでは、姉妹揃ってのランウェイで話題に。自身で女子ゴルファー向けのウェア・雑貨ブランド「Chell classy」もプロデュースする、女子プロゴルフ界きってのファッショニスタ臼井麗香が4度目のランウェイに出演する。
そのほか、人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演で話題のメンバーが出演。「卒業編2026」で見事カップル成立を果たした今井暖大をはじめ、河村叶翔、秋山みづき、小林ゆあの出演が決定。さらに、登録者数100万人超えの関西発人気クリエイターで、兄弟ならではの息の合った掛け合いと、飾らない日常を切り取ったコンテンツが人気のすずしょうと。SNSでの圧倒的拡散力と熱量の高いライブパフォーマンスで支持を集めるアイドルグループ＃Mooove！のリーダー姫野ひなのら、Z世代のトレンドセッター達が関西コレクションを盛り上げる。
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界を届ける。（modelpress編集部）
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◆TAGRIGHT・YEONWOO・KIM MUJUN、関コレ初出演
「timeleszproject -AUDITION-」に参加し話題を呼んだ西山智樹と前田大輔によるプロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した注目の7人組ボーイズグループTAGRIGHTの初出演が決定。7月15日にデビューを果たす彼らが満を持してパフォーマンスを披露。さらに、その中でも西山、前田、Jayはランウェイにも登場。コレクション初出演となる彼らの記念すべきランウェイデビューも見どころとなっている。
ドラマ業界で活躍中で、「オクニョ運命の女」や「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」など数々のヒット韓国ドラマに出演して話題のYEONWOO（ヨンウ）。さらに、Netflixドラマ「ダイナマイトキス」や日本ドラマ「ブラックペアン2」に出演して話題となったKIM MUJUN（キム・ムジュン）がグローバルゲストとして初出演決定した。
◆韓国発の恋リア「脱出おひとり島」男性メンバー、関コレに集結
Netflixで大人気の韓国発の恋愛リアリティ番組「脱出おひとり島」出演で話題になった男性メンバーたちが集結。シーズン2よりCHOI JONG WOO（チェ・ジョンウ）。シーズン3よりLEE JIN SEOK（イ・ジンソク）、PARK MIN KYU（パク・ミンギュ）。シーズン4よりKIM JEONG SU（キム・ジョンス）がグローバルゲストとして登場し、日本のファンを沸かせる。
◆由布菜月・千葉恵里・佐藤楓・渡辺美優紀ら、注目モデルが登場
同世代の女性から圧倒的な支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のエースストライカー・上田綺世選手の妻としてもSNSの微笑ましい投稿に注目が集まる由布菜月。AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里。乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓。元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀が登場する
◆臼井麗香、4度目のランウェイ出演
前回の関西コレクションでは、姉妹揃ってのランウェイで話題に。自身で女子ゴルファー向けのウェア・雑貨ブランド「Chell classy」もプロデュースする、女子プロゴルフ界きってのファッショニスタ臼井麗香が4度目のランウェイに出演する。
◆今日好きメンバーら、ランウェイ披露
そのほか、人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演で話題のメンバーが出演。「卒業編2026」で見事カップル成立を果たした今井暖大をはじめ、河村叶翔、秋山みづき、小林ゆあの出演が決定。さらに、登録者数100万人超えの関西発人気クリエイターで、兄弟ならではの息の合った掛け合いと、飾らない日常を切り取ったコンテンツが人気のすずしょうと。SNSでの圧倒的拡散力と熱量の高いライブパフォーマンスで支持を集めるアイドルグループ＃Mooove！のリーダー姫野ひなのら、Z世代のトレンドセッター達が関西コレクションを盛り上げる。
◆「関西コレクション2026 A／W」テーマは「楽しいところ丸かじり！」
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界を届ける。（modelpress編集部）
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