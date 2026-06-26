サッカー日本代表 上田綺世選手の妻・由布菜月「関西コレクション2026 A／W」出演決定
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの由布菜月が、8月13日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」に出演する。
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同世代の女性から支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のストライカー・上田綺世選手の妻としても注目を集めている由布。このたび「関コレ」に出演することが決定した。
同イベントには、由布のほか、えみ姉、田久保夏鈴、新田さちかが登場。さらには、AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里をはじめ、乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓、元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀らの出演が決定している。（modelpress編集部）
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◆由布菜月「関コレ」出演決定
同世代の女性から支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のストライカー・上田綺世選手の妻としても注目を集めている由布。このたび「関コレ」に出演することが決定した。
◆「関コレ」追加出演者発表
同イベントには、由布のほか、えみ姉、田久保夏鈴、新田さちかが登場。さらには、AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里をはじめ、乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓、元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀らの出演が決定している。（modelpress編集部）
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