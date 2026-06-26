“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、美脚際立つショーパン×タンクトップ姿で肌見せ「透明感レベチ」「可愛すぎて目が釘付け」
【モデルプレス＝2026/06/26】AKB48の伊藤百花が6月24日、自身のInstagramを更新。タンクトップとショートパンツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「透明感レベチ」美脚際立つショーパン×タンクトップ姿
伊藤は「アップトゥボーイさん、初めて通常盤の表紙を務めさせていただいています！五人で！嬉しい！！！AKB48のことについて語りました！ぜひご覧くださいっ」と雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）への登場を報告。グレーのタンクトップとストライプ柄のショートパンツの美しい肌が際立つ姿で、スラリと美しい脚をのぞかせている。また、ともに表紙とグラビアを飾った佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、川村結衣との5ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「透明感レベチ」「肌綺麗すぎる」「スタイル抜群」「可愛すぎて目が釘付け」「5人揃うと華やか」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「透明感レベチ」美脚際立つショーパン×タンクトップ姿
◆伊藤百花、タンクトップ×ショーパン姿披露
伊藤は「アップトゥボーイさん、初めて通常盤の表紙を務めさせていただいています！五人で！嬉しい！！！AKB48のことについて語りました！ぜひご覧くださいっ」と雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）への登場を報告。グレーのタンクトップとストライプ柄のショートパンツの美しい肌が際立つ姿で、スラリと美しい脚をのぞかせている。また、ともに表紙とグラビアを飾った佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、川村結衣との5ショットも公開している。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感レベチ」「肌綺麗すぎる」「スタイル抜群」「可愛すぎて目が釘付け」「5人揃うと華やか」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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