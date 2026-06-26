博多祇園山笠の櫛田入りを間近で楽しむことができる桟敷席の券が26日、櫛田神社で販売されました。7月15日の追い山笠（おいやま）の桟敷券280席分は、わずか15分で完売しました。

■原田菜月アナウンサー

「チケット販売までまだ1時間以上ありますが、販売所の前はチケットを求める人たちでいっぱいです。」



福岡市博多区の櫛田神社では、雨が降りしきる中、6月24日から泊まり込みで並んだ人を先頭に、300人近くが列を作りました。





■先頭に並んだ人「24日の夜からですね。山笠が走る熱気は、ほかになかなかないと思って、熱気のとりこになりまして。」販売されたのは、櫛田神社の境内に設けられる桟敷席の券で、舁き山笠（かきやま）が力強く清道に入る最大の見せ場、櫛田入りを間近で楽しむことができます。

桟敷券は、7月15日の追い山笠が7000円、12日の追い山笠馴らしが3000円で、追い山笠の280席分は午前9時の販売開始からわずか15分で完売しました。



■訪れた人

「小さい頃から（山笠に）出ているので。（桟敷券は）家族用に。一番は、祖母と母に見てほしいです。就職で来年から福岡を離れるので、最後の山笠になります。頑張れたらいいなと思います。」



博多祇園山笠は7月1日に飾り山笠（かざりやま）の公開で幕を開け、15日の追い山笠まで福博の街は祭り一色となります。