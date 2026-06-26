リニア中央新幹線 静岡工区の着工を容認する日程などが報道されていることに、静岡県議会最大会派「自民改革会議」が苦言を呈しました。

鈴木 静岡県知事はこれに対して7月7日に判断を示すことを明らかにしました。



リニア静岡工区を巡っては、7月1日に鈴木静岡県知事とJR東海の丹羽社長が面会するほか、関係者によると7月7日に知事が着工容認を表明する方向で調整しています。

こうした報道が先行していることに、26日議会では…。





（ 自民改革会議 伊藤 謙一 県議）「今回大きな節目を迎える中で、重要な情報や今後の日程が県民の代表であり議会の中で答弁された内容よりもより具体的な形でその質問直後から報道によって明らかになったことは 決して適切なものではないと強くここで申し上げたいと思います」知事は、「情報管理を徹底する」と話した上で…。（鈴木康友 静岡県知事）「私自身の判断については、本定例会最終日の7月7日に機会をいただき、静岡県議会の皆様に対しご説明したいと考えております」7月7日に判断を示すことと、着工に必要となる「自然環境保全協定」を7月中にもJR東海と結ぶ方針を明らかにしました。