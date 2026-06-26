◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜スタジアム）

巨人は２６日午後６時からＤｅＮＡ戦（横浜）を予定していたが雨天中止と発表された。

予告先発はＤｅＮＡが石田裕、巨人が竹丸だった。

巨人は２４日の広島戦（マツダ）が雨天中止になり２５日は試合なし。２試合連続、今季４度目の中止となった。

チームは横浜スタジアムの室内練習場で練習。橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―雨天中止。

「しょうがないですよね」

―泉口が練習前に帰宅。

「ちょっとコンディションがあんまり良くないってことだったんで、今日はどちらにしろ休ませる予定でした」

―泉口は明日以降は。

「明日は明日で、またその確認をしながらというふうになりますけども」

―中止が多いと先発投手のやり繰りも大変。

「どこのチームも今ちょっと大変なんじゃないですか。なかなか恵みの雨と言ってられる状態ではなくなってきてはいると思うので」

―笹原が育成から支配下登録され１軍合流。

「右の外野ですけども、走攻守、両翼ともそつなくこなせると思いますので、使い勝手は色々あると思います。もちろん頭から使う時もあると思うし、守備固めでも、走ることもできるんで、そういった意味ではいろんな使い方をしたいなと思います」

―外野のレギュラーが全員固まってない中で期待。

「そうですね。浅野選手、中山選手にしても、チーム内で若い選手がだいぶ増えてきましたので、そこでレギュラーが決まってないっていうことをプラスにとらえて、しっかり切磋琢磨して競争してもらえばいいなと思います」

―笹原はファームからもいい報告があった。

「はい、そうですね。笹原選手に関しても、２軍の方で出始めてからそんなに試合数は多くなかったですけども、今言ったように、走攻守すべてにおいて非常に高い評価で報告が来てましたので、このタイミングで再昇格となりました」

―今朝のサッカーＷ杯スウェーデン戦は。

「見ました見ました。最初から最後まで見ました」

―サッカー見る時はどんなところに注目。

「戦術とかは分からないですけど。ただ昔からね、結構ワールドカップに日本が出られないぐらいの時から、昔の三菱ダイヤモンドサッカー（サッカー番組）とかね、昔やってまして、そういう時代から結構世界のサッカーを見てたので。やっぱりあの頃からすると、日本人選手の個々の技術が非常に高くなったなっていうのは非常に感じるところですね。個々のレベルがすごく上がってるっていうのが驚いてます」