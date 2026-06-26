◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位ブラジルと２９日（日本時間３０日午前２時）に激突する。

日本は昨年１０月の対戦で０―２からの大逆転でブラジルから初勝利を挙げた。ただ当時、アンチェロッティ監督は就任５か月目。世界的名将とはいえ守備の改善に着手している段階だった。また１５、６人はＷ杯メンバーに内定済みで、残りのメンバーを試す意味合いもあった。

今大会は初戦のモロッコ戦こそ１―１で引き分けたが、ハイチ、スコットランドからは３得点ずつ奪い、いずれも無失点に封じた。

ＳＮＳでは昨年１０月のスタメンとスコットランド戦のスタメンを比較し「別チームやないかい」「ＣＢ大型アップデート入ってる」「バックラインが１００倍強くなってる」など、特に守備陣の変更に注目する声が続々。さらに「夏油傑と五条悟」「オリンピックのドミニカ代表 ＷＢＣのドミニカ代表 みたいなものか」「ギャルのすっぴんとメイク後」と比較の大喜利も展開されている。

◆昨年１０月の日本戦スタメン（※は今大会メンバー外、所属は当時） ▽ＧＫ ※ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス） ▽ＤＦ ※パウロ・エンリケ（バスコ・ダ・ガマ）、※ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）、※ルーカス・べラルド（パリＳＧ）、※カルロス・アウグスト（インテル）▽ＭＦ カゼミロ（マンチェスターＵ）、ギマランイス（ニューカッスル）、パケタ（ウェストハム）▽ＦＷ ルイス・エンリケ（ゼニト）、ビニシウス（Ｒマドリード）、ガブリエウ・マルチネリ（アーセナル）

◆ブラジルから初勝利ＶＴＲ ２０２５年１０月１４日、味の素スタジアムで行われた国際親善試合でブラジルに３―２で勝ち、１３戦未勝利（２分け１１敗）だったカナリア軍団から歴史的初勝利。前半にＰ・エンリケ、マルチネリに２失点。マルキーニョス、ガブリエルら守備の要が不出場だった中、後半７分に南野拓実が相手のパスミスを拾って反撃の１点。ビニシウスやギマランイスら攻撃の主力が退いた直後の同１７分に中村、２６分に上田の得点で逆転した。守備では積極的なプレスで後半の相手の攻撃を封じた。