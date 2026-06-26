サッカー元日本代表ＦＷの現在の姿が反響を呼んでいる。

インスタグラムを更新し、リール動画で近影を公開したのは元日本代表の玉田圭司氏。上半身裸で肉体美を見せて釣りをする姿や笑顔のショットなどをシェアした。

この投稿には「長崎に来られていたとは！！楽しんでいただけたようで何よりです」「タマさんの笑顔最高！」「あなたは本当に最高です。心から尊敬していることを伝えたいです」などに加え、２００６年ドイツＷ杯のブラジル戦に出場しゴールを決めたことから「ブラジル代表を相手に鮮烈な先制ゴールを決められた玉田選手のことを思い出しておりました」とのコメントも寄せられていた。

玉田氏は現役時代に柏、名古屋、Ｃ大阪、長崎でプレーし、Ｊ１通算３６６試合出場で９９得点を挙げた。日本代表でも０６年ドイツＷ杯ブラジル戦でゴールを挙げるなど、通算７２試合出場１６得点。引退後は長崎のアンバサダーを経て、２３年４月から昌平高（埼玉）でコーチ、２４年３月からは監督を務め、同年夏の全国高校総体（インターハイ）で優勝に導いた。