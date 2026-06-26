楽天・前田健太投手が２６日、今季初勝利から一夜明けた心境を明かした。前日２５日の西武戦（楽天モバイル）で７回３安打無失点の好投で、３９１９日ぶりのＮＰＢでの白星。この日は本拠で投手練習に参加した右腕は「今は喜びと安どが半分半分。まだ１勝ですし、今日から次の登板に向けて準備しないといけない。しっかり気持ちを切り替えて、ただ前向きに準備を進めていくことはできますし、調整はできると思う。そういう意味ではいいきっかけになればいいなと思います」と胸中を口にした。

期待が大きい中、新天地ではなかなか本来の投球ができていなかった。７登板目で待望の勝ち星。お立ち台では感極まった場面もあった。「湿気で」と一度はけむに巻いたが、その後、涙の理由を語った。「年齢的なものもあると思うんで、分かる人には分かると思うんですけど、年齢を重ねると、そういうところも。（涙を流すことは）あんまりないんですけど、そのくらい特別な１勝だったと思いますし、ヒーローインタビュー自体も久しぶりだった。アメリカではそういうこともないので、そういう意味ではいろんなものが重なってということもあったかもしれない、あれが４月とかだったらもしかしたらそうじゃなかったもしれないし、理由はいろいろ重なってです」。もがき苦しんだ経緯もあっての涙だった。