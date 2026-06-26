俳優の村上虹郎（むらかみ・にじろう）さん（29）が傷害の疑いで書類送検されたことを受け、所属事務所がコメントを発表しました。

【写真を見る】【 村上虹郎 】傷害の疑いで書類送検 所属事務所が謝罪「女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまった」





所属事務所によりますと「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです。」と、経緯を説明。









続けて「今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません。」と、コメントしました。

捜査関係者によりますと村上さんはおととし３月から５月にかけて、東京・渋谷区にある自宅で、当時交際していた女性に対し、４回にわたって、髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けたり、顔を殴るなどの暴行を加え、全治１か月以上の重傷を負わせた疑いがもたれているということです。

村上さんは当時、女性と同居していて、警視庁の任意の調べに対し「けがさせたことは、間違いない」と話しているということです。

今年に入って女性から相談があり、警視庁が調べていました。

【担当：芸能情報ステーション】