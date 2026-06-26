モデル・タレントの益若つばささんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。息子と愛犬と共に、FIFAワールドカップ2026・日本代表を応援している様子を公開しました。

【写真を見る】【 益若つばさ 】息子とサッカーＷ杯観戦「日本決勝トーナメント進出ーー！」 “愛犬専用” ユニフォームも





益若さんは、「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！ すごいーー！！大健闘！！ 朝から最後までドキドキしました。」と、この日、日本時間の午前中に行われたスウェーデン戦について綴り、日本代表が決勝トーナメント進出を決めたことで歓喜する様子を伝えました。









添えられた写真には、息子と愛犬の『うにちゃん』と共に、ユニフォーム姿で写る益若さんの姿が。









「次回のブラジル戦も深夜だけど観なければ！！ サッカー好きの息子が『今年のW杯はみんなでユニフォーム着て応援したい！』との要望で、みんなでお揃いしたよ。 うにちゃんも応援！」と、ユニフォームで応援した理由を明らかにしました。









愛犬『うにちゃん』のユニフォームには、“工夫”があったようで「袖の長さが長くてノースリーブにカットしたよ 笑」と、明かしました。









【担当：芸能情報ステーション】