ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ゴミ出しはお前の仕事だろ？」在宅勤務で豹変した夫…義両親は息子… 「ゴミ出しはお前の仕事だろ？」在宅勤務で豹変した夫…義両親は息子の二面性に妻は気づいていなかった!? 「ゴミ出しはお前の仕事だろ？」在宅勤務で豹変した夫…義両親は息子の二面性に妻は気づいていなかった!? 2026年6月26日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 自分の親が来ているのに寝ている夫…さすがにこれはちょっと、と思ってしまいますよね。それでも義両親の目には『いい息子』『いい父親』に映っているようで、妻だけが割を食っている状況が続いているのです。そしてこの夫、さらに大きな嘘をついていたことが発覚するようで…。妻の反応が気になるところです。>>【まんが】親の金で夜遊びする夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】親の金で夜遊びする夫 夫「俺の母さんに連絡先伝えておいたよ」妻「余計なことしないでよ…」夫の一方的な押しつけに妻が浮かない表情で帰宅…その理由に衝撃 「嫁のくせに何座ってるんだ」嫁に義父が激怒…つわりでツライだけですけど!? 子どもの名前まで決めようとする夫の反応は？