札幌市のＮＰＯ法人「ＥｎＶｉｓｉｏｎ 環境保全事務所」は、ヒグマのにおいや気配を察知する訓練を受けたフィンランド原産の大型犬「カレリアン・ベアドッグ」を２０２８年にも北海道内に導入する。

この犬種をヒグマ対策に活用するのは道内で初めてで、ヒグマの市街地への出没防止が期待される。（寺坂百絵）

カレリアン・ベアドッグは、ヒグマなどの大型野生動物の猟犬として活用されてきた犬種で、動物を追い払ったり、優れた嗅覚と追跡能力で居場所を特定したりする能力を持つ。人懐こさも特徴で、子どもたちに囲まれたり触られたりしても落ち着いていられるという。

国内では０４年に長野県軽井沢町のＮＰＯ法人「ピッキオ」が、カレリアン・ベアドッグを初めて導入。ツキノワグマの追い払いなどに活用してきた。今回の導入では、道内に生息するヒグマはツキノワグマより体が大きいことや、札幌市は人口密度が高いことなどから追い払いは行わず、ヒグマの痕跡を見つけるのが主な役割だ。ヒグマの移動ルートを特定することで、電気柵の設置など、市街地への出没対策に役立てる。

国内には専門の育成機関がないため、ＥｎＶｉｓｉｏｎは１２月に、米国の育成機関から１０か月の雄「カイ」を引き取る予定。その後は同法人の早稲田宏一研究員（５１）が「ハンドラー」として自宅での養育とヒグマ捜索時の指示役を務める。日本初のベアドッグハンドラーとして軽井沢町でクマ対策に取り組んだ田中純平さん（５２）が、クマのにおいや追跡方法などを覚えさせる訓練を支援する。本格的な活動は２８年４月から始まる見通しだ。

カレリアン・ベアドッグの譲渡費用と米国での基礎訓練、飼育管理費は合わせて約３２０万円で、米国から日本への輸送には約２７０万円かかる。国内で導入事例が限られている理由について、早稲田研究員は「金銭的な負担の大きさに加え、ベアドッグを使える体制が整っていないことが一因ではないか」と指摘。「この取り組みをきっかけに、道内への普及が進んでほしい」と話す。

同法人はベアドッグの導入・育成のためのクラウドファンディング（ＣＦ）を３０日まで行っている。１８日に第１目標額の８００万円を達成した。現在は国内での訓練の実施などに向けた資金３００万円を募っており、ＣＦサイトで受け付けている。