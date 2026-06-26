ステーキガストの「肉の日」対象メニュー4つが最大290円お得！6月26日から30日まで開催。
ステーキガストは、2026年6月26日から30日までの期間、肉の日を開催しています。
サラダやカレーなどの食べ放題付き
ステーキガストが毎月29日に開催していた「ステーキ食べ放題」終了後、初の肉の日がやってきました。
6月の肉の日は、26日から30日までの5日間で「肉の日フェア」を開催。肉の日フェアでは、限定4商品に健康サラダバーフルセットが付いたメニューが最大290円お得になります。
対象メニューは以下の通り。
・熟成みすじステーキ（約100g）＆超粗びきステーキバーグ＋健康サラダバーフルセット付き...2659円→2349円
・熟成ラウンドステーキ（約120g）＆熟成みすじステーキ（約100g）＋健康サラダバーフルセット付き...2804円→2514円
・熟成MEGA盛りやわらかカットステーキ（約400g）＋健康サラダバーフルセット付き...3244円→2954円
・熟成乱切りステーキ（約180g）＋健康サラダバーフルセット付き...2364円→2074円
なお、健康サラダバーフルセットは、サラダ・特製カレー・ライス・パン・スープがすべて食べ放題です。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部