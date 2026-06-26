新たなスタジアム整備に必要な資金確保策として検討されている企業版ふるさと納税について、秋田市の沼谷市長は、県が単独で寄付を集めるのが望ましいとの見解を示しました。



寄付を募るための作業に新たな費用が生じることや、県内の他の市町村の税収に影響を及ぼす可能性があることを理由に挙げています。



ふるさと納税の制度で自治体は、いかにして稼ぐのか？



県内の自治体関係者や経営者が、その実例を学ぶ催しが今月19日、秋田市内で開かれました。





秋田商工会議所青年部・加藤芳樹さん「平成30年には全国寄付の約10％、約497億円を集め、2年連続日本一を達成しております」主催した団体の関係者から紹介された自治体は、これまで多くの寄付を集めた実績を持つ、大阪・泉佐野市。“稼げる自治体”を目指す秋田市の沼谷市長も、この場に出席していました。そんな市長の考えを尊重し、「稼ぐスタジアム」を目指す…Jリーグの関係者が去年11月、秋田のスタジアム整備のあり方に「志が低い」などと指摘していた協議の場で、ブラウブリッツ秋田の役員が話していた内容です。その“稼ぐスタジアム”をつくるために必要な資金には、企業から寄付を募るふるさと納税の活用が不可欠との立場です。ブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長「大部分の割合でいうと企業版ふるさと納税が多いのかなと」「個人個人が“自分の家”のような感覚でスタジアムに対して思い入れを持って来場いただければなと思ってます」海の向こうのスタジアムで繰り広げられている熱戦に大きな関心を寄せていると、26日の定例会見で明かした、沼谷市長。秋田市・沼谷市長「私もサッカーと距離を置いているように見られがちですが、私自身はワールドカップも毎朝とか深夜、見てますし、日本代表の試合3試合とも見てます」クラブに対する支援や、スタジアム整備への機運醸成につながることは歓迎だと話した一方、資金確保の方法として検討されている、企業版ふるさと納税を市として活用するかどうかは、慎重な立場です。秋田市・沼谷市長「他の市町村への影響と中間事業者との整理整頓。これがしっかりできなければ、我々が市として企業版ふるさと納税をやりましょうというところにはなかなかいけない」「本来的には県が中心となって県外からしっかり集めていただく、ブラウブリッツも県外に営業をかけていただくことが最も望ましい」沼谷市長はこのように述べ、寄付する企業を探す際、その作業を担う事業者に対して新たな費用が生じることや、県内の他の市町村の税収に影響する可能性があることを考慮すると、県が単独で寄付を募ることが、望ましいとの見解を示しました。※6月26日午後6時15分のABS news every.でお伝えします