【ユニクロ最新チラシ】Tシャツ、UVカット、エアリズムなど夏の必需品が超特価！感動パンツ2990円は今が買い《7月2日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年6月26日から7月2日までは「夏直前 特大セール」と題して、TシャツやUVカット、エアリズムといった夏のスタメン服がお得価格で登場しています。

さらに大人気の感動ジャケット＆パンツは"今が買い！"の超特価。ストレッチ素材で動きやすさ抜群、オンオフ使える最強アイテムなのでまだ持っていない人はチェックしてみて。

セール価格になっているアイテムの中から、特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

1枚でサマになる夏の主役Tシャツが狙い目

●ミニT（期間限定価格990円）

コットンブレンド素材を使用。なめらかでナチュラルな肌触りのミニTです。

きちんと見えする上品なデザイン＆美シルエットで大人女性にぴったり。コンパクトなショート丈なので重心が上がりやすく、自然とスタイルアップも叶えます。

ぴったりとした着心地が苦手な人はワンサイズ上がおすすめです。きちんと感はしっかりキープしてくれるので、好みの着用感でチョイスしてみて。

夏は、フレッシュで爽やかなマルチマルチストライプ柄も良さそうです。

●ワッフルフルオープンミニT （期間限定価格590円）

やわらかなヴィンテージ調の小花柄がノスタルジックで、コーデに遊び心を添えてくれます。

スカートやワンピースに合わせて甘く振るのもアリですが、カジュアルなデニムや旬のカーブパンツ、ワイドパンツと合わせて引き算コーデを楽しむのもおすすめ。

590円なので、4色全部買いをするのも◎

●デニムボクシーシャツ／5分袖（期間限定価格1290円）

トレンド感満載の短丈シルエットが可愛らしいデニムボクシーシャツは、フロントのダブルポケットがポイント。

コットン100％デニムを使用しているので、見た目以上に涼しく着心地も快適です。羽織りとしても、ボタンを閉じてトップスとしても着られるので、1枚持っていれば夏コーデの振り幅は無限大！

その他、定番の"着る日焼け止め"「UVカットフルジップパーカ」（1990円）や「ポインテールラウンドネックミニT」（590円）や「エアリズムリラックスT」（590円）、「エアリズムコットンT（キッズ）」（790円）などのTシャツ各種、夏のリラックスコーデに最適な「リネンブレンドイージーパンツ」（1990円）、1枚で決まる立体的なカットラインの「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」(1990円)など、夏の必需品が特別価格で多数登場しています。

また、「エアリズムタンクトップ」(990円)や「エアリズムキャミソール」（990円）、「リブブラトップ／アメリカンスリーブ」（1490円）などの高機能＆快適ウェアもお買い得。

気になるアイテムをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部