日韓戦不在「正直プレーしたかった」イヒョンジュンが欠場するW杯予選Window3に言及

6月25日、B1長崎ヴェルカで活躍したイヒョンジュンが、韓国代表公式YouTubeチャンネル『KOBA TV』の最新動画に登場し、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」欠場への思いを語った。

イは今月上旬から韓国代表活動に参加しているものの、NBAサマーリーグ参加のため、7月上旬に行われるワールドカップ予選を欠場することが決定。6月25日にはアメリカへ出国する予定と伝えられていた。

今回公開された動画は、韓国代表のプロフィール撮影現場に密着したもの。選手たちが新ユニフォームを着用して撮影に臨む様子や、コート外でのリラックスした表情が収められており、イも代表活動や今後のスケジュールについてコメントした。

長崎でBリーグのシーズンを戦い抜いた直後に、代表活動へ参加する多忙な日々について、イは「むしろ忙しい方が恵まれていることだと思っています」とコメント。「この忙しさがどれだけありがたいことか分かっていますし、感謝しながらプレーしているので、疲労は関係ないです」と語った。

一方で、韓国代表の一員としてワールドカップ予選に出場できないことについては、「正直プレーしたかったですし、前回負けたこともあってすごく勝ちたかったので、かなり心残りではあります」と吐露。それでも、「このチームには良い選手がたくさんいるので、彼らを信じて安心して行くことができそうです」と、代表チームへの信頼も口にした。

韓国代表は7月3日にチャイニーズ・タイペイ代表、同6日に日本代表と対戦する。イは「個人的には2試合とも勝ってくれたらうれしいですし、チームメートたちには十分その能力があるので、自分たちの限界を決めないでほしいです」とエール。2連勝はもちろん、韓国代表の選手たちが怪我なく今回のWindow3を乗りきることを願った。





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