カン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）が共演する韓国映画『The First Ride（英題）』が、『ファーストライド』の邦題で9月25日より新宿バルト9ほかで全国公開されることが決定した。

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『ラブリセット 30日後、離婚します』のナム・デジュンが監督・脚本を務めた本作は、高校卒業時に叶わなかった卒業旅行へ大人になって旅立つ幼なじみ4人組を描く青春トラベルエンターテインメント。韓国では興行収入ランキング初登場第1位（2025年10月31日～11月2日／BOX OFFICE MOJO調べ）を記録した。

6歳の頃からいつも一緒だった幼なじみ4人組は、大人になった今、ようやく卒業旅行の約束を果たすため初めての海外旅行へと旅立つ。しかし、行く先々で予想外のトラブルに巻き込まれ、旅は思わぬ方向へと進んでいく。笑いとハプニングに満ちた珍道中の先で明かされるのは、忘れられない過去、そして24年間の友情に隠されていたある事実だった。

成績優秀でケンカっ早い“勤勉バカ”・テジョンを演じるのは、ドラマ『椿の花咲く頃』や『イカゲーム』シリーズのカン・ハヌル。頭の中も性格も明るい“無邪気なバカ”・ドジン役は、映画『君は結婚式』のキム・ヨングァンが担当。息をするだけで笑いをもたらす“顔天才バカ”ヨンミン役で、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を務めた。さらに、目を開けたまま寝る特技を持つ“ウザいバカ”・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが演じる。

あわせて公開されたティザービジュアルは、航空券をモチーフにしたデザイン。小指を突き上げる4人の姿と、「あの日、叶わなかった卒業旅行へ。」というコピーが、長い時を経て再び集まった彼らの旅の始まりを予感させる。さらに、「青春トラベル・エンターテインメント」の“トラベル”に手書きで修正線が引かれ、“トラブル”へと書き換えられている点も特徴となっている。（文＝リアルサウンド編集部）