日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０６月２６日 １６１円６２～６４銭 （▼０．１９）
０６月２５日 １６１円８１～８２銭 （△０．１０）
０６月２４日 １６１円７１～７３銭 （△０．２４）
０６月２３日 １６１円４７～４９銭 （▼０．２６）
０６月２２日 １６１円７３～７４銭 （△０．４２）
０６月１９日 １６１円３１～３３銭 （△０．７２）
０６月１８日 １６０円５９～６０銭 （△０．４１）
０６月１７日 １６０円１８～２０銭 （▼０．０４）
０６月１６日 １６０円２２～２４銭 （△０．１０）
０６月１５日 １６０円１２～１３銭 （▼０．１５）
０６月１２日 １６０円２７～２９銭 （▼０．２３）
０６月１１日 １６０円５０～５１銭 （△０．１２）
０６月１０日 １６０円３８～４０銭 （△０．１９）
０６月０９日 １６０円１９～２０銭 （▼０．０３）
０６月０８日 １６０円２２～２３銭 （△０．２８）
０６月０５日 １５９円９４～９６銭 （△０．０５）
０６月０４日 １５９円８９～９１銭 （△０．１９）
０６月０３日 １５９円７０～７１銭 （△０．０２）
０６月０２日 １５９円６８～６９銭 （△０．２２）
０６月０１日 １５９円４６～４７銭 （△０．２０）
０５月２９日 １５９円２６～２８銭 （▼０．２０）
０５月２８日 １５９円４６～４８銭 （△０．１１）
０５月２７日 １５９円３５～３７銭 （△０．１６）
０５月２６日 １５９円１９～２１銭 （△０．２３）
０５月２５日 １５８円９６～９８銭 （▼０．１６）
０５月２２日 １５９円１２～１３銭 （△０．１０）
０５月２１日 １５９円０２～０４銭 （▼０．０４）
０５月２０日 １５９円０６～０８銭 （△０．０３）
０５月１９日 １５９円０３～０５銭 （△０．１１）
０５月１８日 １５８円９２～９３銭 （△０．４８）
０５月１５日 １５８円４４～４５銭 （△０．５２）
０５月１４日 １５７円９２～９３銭 （△０．０８）
０５月１３日 １５７円８４～８５銭 （△０．３４）
０５月１２日 １５７円５０～５１銭 （△０．３９）
０５月１１日 １５７円１１～１３銭 （△０．２８）
０５月０８日 １５６円８３～８５銭 （△０．５７）
０５月０７日 １５６円２６～２８銭 （▼０．３５）
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）
レンジ 前日比
０６月２６日 １６１円６２～６４銭 （▼０．１９）
０６月２５日 １６１円８１～８２銭 （△０．１０）
０６月２４日 １６１円７１～７３銭 （△０．２４）
０６月２３日 １６１円４７～４９銭 （▼０．２６）
０６月２２日 １６１円７３～７４銭 （△０．４２）
０６月１９日 １６１円３１～３３銭 （△０．７２）
０６月１８日 １６０円５９～６０銭 （△０．４１）
０６月１７日 １６０円１８～２０銭 （▼０．０４）
０６月１６日 １６０円２２～２４銭 （△０．１０）
０６月１５日 １６０円１２～１３銭 （▼０．１５）
０６月１２日 １６０円２７～２９銭 （▼０．２３）
０６月１１日 １６０円５０～５１銭 （△０．１２）
０６月１０日 １６０円３８～４０銭 （△０．１９）
０６月０９日 １６０円１９～２０銭 （▼０．０３）
０６月０８日 １６０円２２～２３銭 （△０．２８）
０６月０５日 １５９円９４～９６銭 （△０．０５）
０６月０４日 １５９円８９～９１銭 （△０．１９）
０６月０３日 １５９円７０～７１銭 （△０．０２）
０６月０２日 １５９円６８～６９銭 （△０．２２）
０６月０１日 １５９円４６～４７銭 （△０．２０）
０５月２９日 １５９円２６～２８銭 （▼０．２０）
０５月２８日 １５９円４６～４８銭 （△０．１１）
０５月２７日 １５９円３５～３７銭 （△０．１６）
０５月２６日 １５９円１９～２１銭 （△０．２３）
０５月２５日 １５８円９６～９８銭 （▼０．１６）
０５月２２日 １５９円１２～１３銭 （△０．１０）
０５月２１日 １５９円０２～０４銭 （▼０．０４）
０５月２０日 １５９円０６～０８銭 （△０．０３）
０５月１９日 １５９円０３～０５銭 （△０．１１）
０５月１８日 １５８円９２～９３銭 （△０．４８）
０５月１５日 １５８円４４～４５銭 （△０．５２）
０５月１４日 １５７円９２～９３銭 （△０．０８）
０５月１３日 １５７円８４～８５銭 （△０．３４）
０５月１２日 １５７円５０～５１銭 （△０．３９）
０５月１１日 １５７円１１～１３銭 （△０．２８）
０５月０８日 １５６円８３～８５銭 （△０．５７）
０５月０７日 １５６円２６～２８銭 （▼０．３５）
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）