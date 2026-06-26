偉業達成の長友佑都が発信「４年間このピッチに立つために戦ってきた」。いざ王国ブラジル撃破「本当の勝負はここから」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。56分に前田大然の得点で先制するも、62分に同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
この一戦で待望の瞬間を迎えたのが、39歳の長友佑都だ。75分に中村敬斗との交代で出場し、日本人初となるＷ杯５大会連続出場の偉業を成し遂げた。
「４年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない」
大ベテランは試合後、インスタグラムを更新。自身の投入シーンを収めた写真などを添え、そう綴った。
森保ジャパンは１勝２分の勝点５でグループステージを終え、勝点７のオランダに次ぐ２位で突破。決勝トーナメントの１回戦の相手は、Ｃ組１位のブラジルに決定した。
長友は「そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」と記した。まずは打倒サッカー王国だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
この一戦で待望の瞬間を迎えたのが、39歳の長友佑都だ。75分に中村敬斗との交代で出場し、日本人初となるＷ杯５大会連続出場の偉業を成し遂げた。
「４年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない」
森保ジャパンは１勝２分の勝点５でグループステージを終え、勝点７のオランダに次ぐ２位で突破。決勝トーナメントの１回戦の相手は、Ｃ組１位のブラジルに決定した。
長友は「そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」と記した。まずは打倒サッカー王国だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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