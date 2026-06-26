『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』の地上波放送が決定！NHKのスタジオで500人のファンの前で一夜限りのSPステージを披露

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3月にNHK BSP4Kで放送された『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』が、7月5日17時からNHK総合で再放送される。

■ヒット曲からライブで盛り上がる鉄板ナンバーまで全9曲を披露

この番組では、デビューから52年、積み上げてきたライブの本数が3,000を突破し大きな注目を集めているTHE ALFEEが、NHKのスタジオで約500人のオーディエンスを前に一夜限りのスペシャルステージを披露。

「星空のディスタンス」「メリーアン」といった大ヒット曲はもちろん、「ジェネレーション・ダイナマイト」「FLOWER GENERATION」などライブで盛り上がる鉄板ナンバーだらけの全9曲を届ける。また、メンバーの仲の良さが伝わるステージトークもたっぷりと楽しめる。

70歳を超えても止まることなく走り続け幅広い世代の音楽ファンを魅了するTHE ALFEEの貴重なパフォーマンスをお見逃しなく。

■番組情報

NHK総合『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』

07/05（日）17:00～17:59

※NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演：THE ALFEE

歌唱曲：「君が生きる意味」「恋人達のペイヴメント」「ジェネレーション・ダイナマイト」「シュプレヒコールに耳を塞いで」 「丁寧言葉Death！」「HEART OF RAINBOW」「FLOWER REVOLUTION」「星空のディスタンス」「メリーアン」 （五十音順）

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

THE ALFEE OFFICIAL SITE

https://www.alfee.com/