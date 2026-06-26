松任谷由実の特別プレイリスト企画始動！第1弾は秋元康セレクト、ユーミン×秋元の対談動画も公開

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松任谷由実の特別プレイリスト企画「ユーミンと私のプレイリスト」が始動した。

■秋元康、写真家・佐藤健寿、小説家・柚木麻子、お笑い芸人ZAZYのプレイリストが公開

2027年に55周年を迎える松任谷由実。それを記念したプレイリスト企画「ユーミンと私のプレイリスト」は、各界の著名人がそれぞれのテーマで松任谷由実の楽曲を選び、ただの人気曲セレクトにとどまらない新しい切り口が楽しめる。

第1弾として、秋元康セレクト「ユーミンは天才だ。作詞家の僕が痺れた歌詞」が公開中。

さらに、今回あらたに写真家・佐藤健寿、小説家・柚木麻子、お笑い芸人・ZAZYによるプレイリストも公開。あわせて特設サイトもオープンし、今後もさまざまな著名人の参加が予定されている。

また、6月18日放送の『TOKYO SPEAKEASY』で実現した松任谷由実×秋元康の対談動画も公開。番組内で話題となったプレイリスト「ユーミンは天才だ。作詞家の僕が痺れた歌詞」とあわせて楽しめる内容となっている。

■関連リンク

「ユーミンと私のプレイリスト」特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/yuming/myplaylist

松任谷由実 OFFICIAL SITE

https://yuming.co.jp/

http://www.universal-music.co.jp/matsutoya-yumi/