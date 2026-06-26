ILLIT、自分を守りながら前へ進む少女たちの強さと主体性を表現したコンセプトフォト公開
ILLITが、日本2ndシングル「I Got Your Back」（7月26日音源配信予定／7月26日CD発売予定）の「Armor」バージョンのコンセプトフォトを公開した。
■衣装やメイクを“自分らしく戦うための武装”として再解釈
今回ベールを脱いだ1つ目のコンセプト「Armor」バージョンのコンセプトフォトでは、ファッションアイテムをまるで武器のように身にまとったILLITの姿が目を引く。
ここでの衣装やメイクは、単なる装飾ではなく“自分らしく戦うための武装”として再解釈。社会の中で自分を守りながら前へ進む少女たちの強さと主体性を、ILLITならではの方法で表現している。
ソロカットでは、それぞれの個性を放つメンバーたちの姿が印象的。自らの意思で選択し前へ進み、自分をひとつの枠に定義しないILLITらしさが詰まっており、日本2ndシングルへの期待感をよりいっそう高めている。
日本2ndシングル「I Got Your Back」は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品。ILLITのリアルな心情や物語を伝える一曲となっている。1月にデジタル配信リリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマに起用された「Sunday Morning」を含む全3曲を収録予定。日本語で「私がそばにいるよ」という意味のシングル名のとおり、前に進もうとする人の背中をそっと押す音楽を届ける。
CDパッケージでは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションバージョンも用意。彼女たちならではの感性と美学を示す「ILLITコア」とどのようなシナジーが生まれるのか、早くも熱い注目が集まっている。同シングルは、7月26日にデジタル配信リリース、29日にCDリリースされる予定。
ILLITの最新曲「It’s Me」もトレンドを席巻中。公式活動終了後も韓国音楽番組4冠を達成、Spotify「ウィークリー トップ アーティスト グローバル」に初チャートインするなど、グローバルな存在感を高め続けている。日本でも、Billboard JAPANのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」では、6週連続（5月20日公開～6月24日公開）で女性アーティスト最高位を維持しており、話題が絶えない。
ILLITは現在、初ライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE ‘PRESS START’ in JAPAN』を開催中。本ツアーでは愛知を皮切りに、大阪公演を大盛況のうちに終え、7月にかけて福岡・兵庫・東京まで、全5都市11公演を巡る。全公演の一般指定席は早々に完売し、一部公演では注釈付き指定席や立見席が追加販売されている。さらに、8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、9日には『LuckyFes’26』への出演も決定しており、この夏、日本での活動をさらに活発化させる予定だ。
■リリース情報
2026.07.26 ON SALE ※予定
DIGITAL SINGLE「I Got Your Back」
2026.07.29 ON SALE ※予定
SINGLE 「I Got Your Back」
■関連リンク
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/