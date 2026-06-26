DISH//からのコメント動画も到着！TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ノンクレジットOP映像公開
DISH//の新曲「アイコトバ」がオープニング主題歌に起用されるTVアニメ『うちの弟どもがすみません』（7月3日スタート）。そのノンクレジットオープニング映像が公開され、さらに、DISH//からのコメント動画が到着した。
■映像では、DISH//によるオープニング主題歌「アイコトバ」が試聴可能
『うちの弟どもがすみません』の原作は、コミックス累計300万部突破のオザキアキラによる同名人気コミック（集英社『別冊マーガレット』連載）。このたび待望のTVアニメ化が実現した。
ノンクレジットオープニング映像では、DISH//によるオープニング主題歌「アイコトバ」が試聴可能。本作の世界観がひと足早く楽しめる。また、『うちの弟どもがすみません』第1話の先行カットとあらすじも公開された。
【第1話「ようこそ成田家へ」あらすじ】
母の再婚によって新しい家族と暮らすことになった女子高生の糸。
父や個性豊かな4人の弟達と仲良くなろうと、また“姉”として張り切って家事を頑張るものの、
無愛想な長男の源とだけはなかなかうまくいかなくて…。
■リリース情報
2026.07.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アイコトバ」
https://dish.lnk.to/aikotoba_paps
2026.08.26 ON SALE
SINGLE「アイコトバ」
■番組情報
『うちの弟どもがすみません』
07/03（金）スタート
【放送】
TOKYO MX：07/03（金）より毎週金曜24:00～
群馬テレビ：07/03（金）より毎週金曜24:00～
とちぎテレビ：07/03（金）より毎週金曜24:00～
BS11：07/03（金）より毎週金曜24:00～
ABCテレビ：07/08（水）より毎週水曜26:45～
【配信】
07/03（金）24:00～ dアニメストア・ABEMAにて地上波同時最速配信
※FOD、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、Lemino、Prime Video、Netflix、J:COM STREAM、milplus、TELASA、DMM TV、アニメタイムズ、TVer、ニコニコチャンネルでも配信予定
CAST：大空直美、増田俊樹、八代拓、小野賢章、寺澤百花、小野大輔、遠藤綾
原作：オザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）
監督：難波日登志
オープニング主題歌：DISH//「アイコトバ」
エンディング主題歌：汐れいら「Clover」
(C)オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会
■関連リンク
TVアニメ『うちの弟どもがすみません』番組サイト
https://uchioto-anime.com
DISH// OFFICIAL SITE
https://dish-web.com/