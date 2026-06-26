ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、先ごろプロに転向した「りくりゅう」こと三浦璃来さん・木原龍一さんが、日本マクドナルドのCMに出演することが25日に発表された。三浦さんも同日、自身のインスタグラムを更新し、「マクドナルドさんのCMに出演させていただきました」と報告した。

■「お気に入りの写真です」

三浦さんはインスタグラムで「マクドナルドさんのCMに出演させていただきました」と報告するとともに、河川敷で木原さんとビッグマックを食べるシーンを投稿した。

この1枚について、三浦さんは「こちらは青春の一コマのようでお気に入りの写真です」と紹介し、「ビックマックは試合後のチートデイとして2人でよく食べていました」とつづった。

2人が出演するCMは、30日より放送される「あの頃も今も、夏といえば」篇。「ビッグマック」と「コカ・コーラ」がコラボレーションし、コカ・コーラ社の伝説的なCM「I FEEL COKE」シリーズの楽曲が使用される。

■細田作品の名シーンも

「りくりゅう」と「I FEEL COKE」という組み合わせだけでも贅沢だが、ここにアニメ界の巨匠、細田守監督が手がけた映画『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』で描かれた名シーンも登場。さらに、3作品に出てくる場面を新たに実写化して、CMの中に散りばめた。

見る人に「青春」「爽やかさ」「友情」などのワードをイメージさせる映像となっているが、その中に登場する「りくりゅう」はまさに適役。三浦さんのインスタには「爽やかさ倍増！」「お二人にピッタリなCMですね」「爽やかな青春風景ですね。似合いすぎ」などのコメントが寄せられている。

映像としては、河川敷に腰を下ろす三浦さんのもとに自転車を押しながら木原さんがやってくる……そして2人でビックマックに舌鼓というシーンが展開される。

