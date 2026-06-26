【函館記念／追い切り診断】折り合いの危うさ皆無で「A」の高評価　初めて直前でビシッと攻めれた「滞在競馬の恩恵大」

第62回（28日／GIII、函館芝2000m）には、札幌2歳S以来の勝利を狙うマジックサンズ、大阪杯15着からの巻き返しを期すエコロディノス、上がり馬のフィーリウスなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「マジックサンズ」を取り上げる。

■マジックサンズ

同馬は強い明け4歳世代の中でも一目も二目も置くべき実績の持ち主である。それはそうだろう。皐月賞ではロスの多い競馬ながらラストは見せ場十分に追い詰めての6着入線。続くNHKマイルCでも内から鋭く脚を伸ばして2着と、GIの舞台で能力の高さを証明してきた。その実績を思えば今回のハンデGIIIという条件もしっくりくる組み合わせ。課題は気性面だけだが、滞在競馬という環境を得た今回は、その不安も幾分和らいでいるようで合点がいく。

【動画】函館記念 注目馬調教映像

2週前にCWコースで時計を出した後、金曜、日曜と坂路で追われてから函館へ移動。日曜の函館Wコースを5F70.0-54.0-39.3-13.0。僚馬ファウストラーゼンの動きは素晴らしかったが、この馬自身の走りの質は評価できるもの。テンションの上がりやすい同馬にとって滞在競馬は合うようで、気持ちに余裕が見られ、終始リズムを崩さず運べていたのが印象的だった。最終追い切りも自分のリズムを守り、ムキになることなく、鞍上が抑え切りながらフィニッシュした姿にも好感が持てた。

やはり滞在競馬の恩恵は大きいのだろう。精神面に余裕が生まれたことで調教でも本来の能力を余すことなく発揮できるようになっている。以前は折り合いとの戦いが調教でも目立った一頭だったが、今回はその危うさをほとんど感じさせない。実際、直前でこれほどビシッと攻めれたことなど初めてだ。一段階完成度を高めた印象であり、この距離なら無理なく能力を引き出せそうで、上位争いへ加わるだけの態勢は十分整っているように映る。

総合評価「A」