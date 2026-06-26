【W杯2026】BE:FIRSTの“サッカー好き”3人組が現地観戦 サッカー解説者・林陵平氏が写真公開「最高やん」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの中でも“サッカー好き”として知られるJUNON（28）、SOTA（25）、RYUHEI（19）が26日、元Jリーガーでサッカー解説者の林陵平氏のXに登場。同日（現地時間25日）にアメリカ・テキサス州アーリントンのダラススタジアムで開催された、FIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージの日本代表第3戦となるスウェーデン戦で“現地応援”する様子が公開された。
【写真】「3人共嬉しそう」“サムライブルー”代表ユニ姿で現地スタジアムに登場したJUNON＆SOTA＆RYUHEI＆林陵平氏
林氏は「日本vsスウェーデン ピッチ解説！ハーフタイムに『陵平さーん！』と大きな声。振り向くとなんとBE:FIRSTサッカー好きメンバー3人が 最高やん」とのコメントとともに、1枚の写真を披露。“サムライブルー”の代表ユニで並んでポーズをする3人と林氏の姿がとらえられている。
フォロワーからは「推しがサッカーガチ勢で面白い 素敵なお写真をありがとうございます」「最高です!!3人共嬉しそう」「行ってたんか〜い！うらやましすぎるぞ〜」「きっと現地で応援してるだろうなぁ。。。と思いながら観てました お写真あげてくださりありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
林氏は「日本vsスウェーデン ピッチ解説！ハーフタイムに『陵平さーん！』と大きな声。振り向くとなんとBE:FIRSTサッカー好きメンバー3人が 最高やん」とのコメントとともに、1枚の写真を披露。“サムライブルー”の代表ユニで並んでポーズをする3人と林氏の姿がとらえられている。
フォロワーからは「推しがサッカーガチ勢で面白い 素敵なお写真をありがとうございます」「最高です!!3人共嬉しそう」「行ってたんか〜い！うらやましすぎるぞ〜」「きっと現地で応援してるだろうなぁ。。。と思いながら観てました お写真あげてくださりありがとうございます」などのコメントが寄せられている。