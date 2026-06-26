アイススケートショー『刀剣乱舞』、“膝丸”描き下ろしビジュアル公開
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、描き下ろしキャラクタービジュアル第7弾「膝丸 イメージオンアイスver.」が26日、公開された。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う2つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
今回公開された「膝丸 イメージオンアイスver.」は、『刀剣乱舞ONLINE』の原作スタッフが本公演のために描き下ろした「膝丸」の姿となる。
膝丸は、源氏に伝わる重宝とされる太刀であり、兄弟刀・髭切とともに知られている。源満仲が打たせたと伝えられ、源氏の世々に受け継がれる中で、蜘蛛切・吠丸・薄緑など幾度も名を変えてきた、数奇な来歴を持つ一振りである。
源氏の重宝としての静かな矜持や、落ち着いた佇まいの奥に秘めた眩き一閃をフィギュアスケート特有のスピード感や臨場感を用いて、銀盤という新たな舞台で表現する。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う2つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
膝丸は、源氏に伝わる重宝とされる太刀であり、兄弟刀・髭切とともに知られている。源満仲が打たせたと伝えられ、源氏の世々に受け継がれる中で、蜘蛛切・吠丸・薄緑など幾度も名を変えてきた、数奇な来歴を持つ一振りである。
源氏の重宝としての静かな矜持や、落ち着いた佇まいの奥に秘めた眩き一閃をフィギュアスケート特有のスピード感や臨場感を用いて、銀盤という新たな舞台で表現する。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。