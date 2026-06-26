櫻井海音＆高橋恭平ら実写『ブルーロック』キャスト、元日本代表と本気のフットサル対決
実写映画『ブルーロック』をさまざまな角度から研究する公式YouTube企画『BLUELOCK.LAB』（通称「ブル研」）で、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、富本惣昭、櫻井佑樹、樋口幸平、木田佳介らキャストが、日本サッカー界のレジェンドたちと奇跡のガチンコ勝負するコラボ企画が実現した。
【動画】『ブルーロック』キャストが元日本代表とフットサル対決
本作は、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために立ち上げられた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが生き残りを懸けて競い合うサッカーエンターテインメント。
同企画で、キャストの前に立ちはだかるのは、本作のサッカー監修を務め、キャスト陣の腕を鍛え上げた張本人である、元日本代表松井大輔率いる、坪井慶介、南雄太、石川直宏、大久保嘉人、田中隼磨という、日本サッカー界を長年けん引してきた超豪華レジェンドたち。スクリーンを飛び出したキャスト陣が、サッカー元日本代表を相手に自らの“エゴ”をぶつけ合う、かつてない真剣勝負が繰り広げられる。
注目すべきは、東京ヴェルディのジュニアユースでプレーしていた経験をもつ櫻井海音をはじめ、櫻井佑樹（横浜F・マリノス ジュニアユース）、樋口（SC相模原U21）、木田（水戸ホーリーホック ユース）などプロ選手を目指しサッカーに取り組んできた実力派メンバーたち。富本も8年間のサッカー経験を持ち、その実力はあなどれない。
そんな経験者メンバーに加え、本格的なサッカー経験は今作が初めての高橋も参戦。本作でサッカーに挑戦しサッカーが大好きになったことから本企画への参加を志願。未経験ながら持ち前の運動神経でチームの起爆剤となるか、その活躍にも注目だ。
日本代表として、日本サッカーをけん引してきた選手陣はもちろん、キャスト陣が撮影で磨き上げた身体能力、ピッチで培った判断力、そして何より勝負への執念が、激しく火花を散らす。まさにブルーロックさながらのデスゲームのような展開に、一瞬たりとも目が離せない。
そんな歴史に残る一戦の舞台となるのは、千葉にある高円宮記念JFA夢フィールド。サッカー日本代表の合宿地として、また日本サッカーの未来を担う若手選手たちの練習地でも使用する特別な場所で、世代もフィールドも超え、互いのプライドを懸けた“エゴい”サッカー対決が繰り広げられる。
白熱の試合を実況するのは、サッカーファンにおなじみのアナウンサー・野村明弘。現在開催中のワールドカップでも数々の名勝負を熱く伝えている名実況が、本企画でも臨場感たっぷりに対戦を盛り上げる。笑いあり、絶叫あり、そして予想を超える本気のプレーあり。その一部始終は、全4本構成で本日26日より順次、映画公式YouTubeに投稿される。
【動画】『ブルーロック』キャストが元日本代表とフットサル対決
本作は、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために立ち上げられた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが生き残りを懸けて競い合うサッカーエンターテインメント。
注目すべきは、東京ヴェルディのジュニアユースでプレーしていた経験をもつ櫻井海音をはじめ、櫻井佑樹（横浜F・マリノス ジュニアユース）、樋口（SC相模原U21）、木田（水戸ホーリーホック ユース）などプロ選手を目指しサッカーに取り組んできた実力派メンバーたち。富本も8年間のサッカー経験を持ち、その実力はあなどれない。
そんな経験者メンバーに加え、本格的なサッカー経験は今作が初めての高橋も参戦。本作でサッカーに挑戦しサッカーが大好きになったことから本企画への参加を志願。未経験ながら持ち前の運動神経でチームの起爆剤となるか、その活躍にも注目だ。
日本代表として、日本サッカーをけん引してきた選手陣はもちろん、キャスト陣が撮影で磨き上げた身体能力、ピッチで培った判断力、そして何より勝負への執念が、激しく火花を散らす。まさにブルーロックさながらのデスゲームのような展開に、一瞬たりとも目が離せない。
そんな歴史に残る一戦の舞台となるのは、千葉にある高円宮記念JFA夢フィールド。サッカー日本代表の合宿地として、また日本サッカーの未来を担う若手選手たちの練習地でも使用する特別な場所で、世代もフィールドも超え、互いのプライドを懸けた“エゴい”サッカー対決が繰り広げられる。
白熱の試合を実況するのは、サッカーファンにおなじみのアナウンサー・野村明弘。現在開催中のワールドカップでも数々の名勝負を熱く伝えている名実況が、本企画でも臨場感たっぷりに対戦を盛り上げる。笑いあり、絶叫あり、そして予想を超える本気のプレーあり。その一部始終は、全4本構成で本日26日より順次、映画公式YouTubeに投稿される。