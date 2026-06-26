北乃きい×藤原樹W主演『未婚詐欺』、追加キャスト解禁 島崎遥香＆和内璃乃＆押田岳【コメントあり】
北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演を務めるMBSドラマ特区枠で『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（7月16日スタート 毎週木曜 深0：59）の追加キャストが解禁された。
【画像】意味深な笑み…赤いドレス姿の島崎遥香
原作は『めちゃコミ』独占配信中の人気コミック。夫を信頼していた専業主婦のヒロインと3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンスとなる。子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香を北乃、理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司を藤原が演じる。
慎司が既婚者だとは知らず公私ともに献身的に支えるパラリーガルの結城真央役に、元AKB48のメンバーで“ぱるる”の愛称でも親しまれ、近年、『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』や『ハレ婚』など、テレビドラマでも主演を務める島崎遥香に決定した。
釣り合わないと思いつつも慎司との関係を断ち切れない坂上遥役を、連続テレビ小説『ちむどんどん』、ドラマ『恋愛バトルロワイヤル』、『不適切にもほどがある！』など話題作に出演する和内璃乃。そして、遥の都合の良い男でありながらも、遥に協力的かつそばで支える駒井和也役を、2016年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞しデビューし、『仮面ライダージオウ』などにも出演経験のある押田岳が務める。
【コメント】
■島崎遥香
結城真央役でお声がけをいただいた時は、率直にかなりエネルギーを必要とする人間で、これまであまり演じてこなかったタイプのキャラクターだったので楽しみでもあり、非現実的な劇っぽさに難しさを感じました。脚本を読み進める中で真央は一見すると狂気的で執着心の強い女性に映るかもしれませんが、私にとって真央は自分のすべてを慎司さんに捧げ、彼の言葉を純粋に信じて尽くし続けてきた誰よりも一途な女性です。彼女の行動の根底にあるのは、ただ慎司さんと幸せになりたい、「これまでの人生で初めて見つけた自分の存在理由と、唯一の居場所をどうしても守り抜きたい」という切実な願いなのだと、台本を読むたびに強く感じています。慎司という一人の男をめぐり、3人の女性がそれぞれの立場で裏切りの真実を知り、そこからどうやって自分の人生を取り戻していくのか最後まで見届けてください。
■和内璃乃
脚本を読んで、愛と嘘の狭間で揺れ動く人々の想いが複雑に交錯する世界に強く惹かれました。遥は可愛らしさの裏に、人間らしい葛藤や若さゆえの危うさを秘めた女性です。そんな複雑な魅力を持つ遥を演じられることを嬉しく思うとともに、素敵なキャストの皆さまとご一緒できることを光栄に思っています。遥の抱える想いに丁寧に向き合いながら、この作品の魅力をお届けできるよう頑張りたいと思います。
【画像】意味深な笑み…赤いドレス姿の島崎遥香
原作は『めちゃコミ』独占配信中の人気コミック。夫を信頼していた専業主婦のヒロインと3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンスとなる。子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香を北乃、理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司を藤原が演じる。
釣り合わないと思いつつも慎司との関係を断ち切れない坂上遥役を、連続テレビ小説『ちむどんどん』、ドラマ『恋愛バトルロワイヤル』、『不適切にもほどがある！』など話題作に出演する和内璃乃。そして、遥の都合の良い男でありながらも、遥に協力的かつそばで支える駒井和也役を、2016年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞しデビューし、『仮面ライダージオウ』などにも出演経験のある押田岳が務める。
【コメント】
■島崎遥香
結城真央役でお声がけをいただいた時は、率直にかなりエネルギーを必要とする人間で、これまであまり演じてこなかったタイプのキャラクターだったので楽しみでもあり、非現実的な劇っぽさに難しさを感じました。脚本を読み進める中で真央は一見すると狂気的で執着心の強い女性に映るかもしれませんが、私にとって真央は自分のすべてを慎司さんに捧げ、彼の言葉を純粋に信じて尽くし続けてきた誰よりも一途な女性です。彼女の行動の根底にあるのは、ただ慎司さんと幸せになりたい、「これまでの人生で初めて見つけた自分の存在理由と、唯一の居場所をどうしても守り抜きたい」という切実な願いなのだと、台本を読むたびに強く感じています。慎司という一人の男をめぐり、3人の女性がそれぞれの立場で裏切りの真実を知り、そこからどうやって自分の人生を取り戻していくのか最後まで見届けてください。
■和内璃乃
脚本を読んで、愛と嘘の狭間で揺れ動く人々の想いが複雑に交錯する世界に強く惹かれました。遥は可愛らしさの裏に、人間らしい葛藤や若さゆえの危うさを秘めた女性です。そんな複雑な魅力を持つ遥を演じられることを嬉しく思うとともに、素敵なキャストの皆さまとご一緒できることを光栄に思っています。遥の抱える想いに丁寧に向き合いながら、この作品の魅力をお届けできるよう頑張りたいと思います。