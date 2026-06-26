実験室からシステム検証へ、中国の6G発展が新たな段階へ

中国は6Gに関するキーテクノロジーの研究開発と試験検証を体系的に展開し、6Gコアテクノロジーの研究開発と標準策定を加速しています。工業情報化部に対する取材で分かりました。

工業情報化部は、6Gの革新的発展に向けた部・省間の協同試験特別行動をすでに展開しています。2029年までに、独自の革新的な6G技術プランを確立し、6Gの商用化に有力な支援を提供する計画です。この行動プランでは、通信と人工知能（AI）、衛星インターネット、ワイヤレスセンシングなどの融合技術プランとシステムアーキテクチャーの研究を強化し、6G標準の策定と産業研究開発の支援が求められています。また、地方の6Gの特色ある産業クラスターを構築します。没入型通信、低空経済（高度1000メートル以下の低空域でドローンなどを活用して営まれる経済活動）、エンボディドインテリジェンス、次世代の海洋インフラ構想であるスマートオーシャンなど6Gの潜在的場面に向け、地域の事情に合わせ6G応用場面の育成を進めていきます。

工業情報化部は現在、推進グループを設置し、6G技術試験を秩序立てて展開しており、6Gの革新的発展に向けた部・省間の協同試験地区がテスト環境の建設、テストプランの策定、テスト結果の共有に積極的に参加することを支援しています。中国の6G発展は、実験室からシステム検証へと移行しつつあります。

中国電信（チャイナテレコム）はこのほど、業界初の6G向け高軌道プラス中軌道衛星の協同ネットワーク技術試験を先行して完了し、高軌道衛星と中軌道衛星が信号伝送の「立体リレー」を形成することで、ユーザーは信号の切り替えをほとんど感じない環境が実現しました。（提供/CGTN Japanese）