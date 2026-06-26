30歳・天木じゅん、グラビア引退直前に“透け感”衣装でド迫力ボディ 『グラビアン魂』未公開カットを収録
今夏限りでの“グラビア引退”を表明しているグラビアアイドルの天木じゅんが、『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天木じゅん「あまき、たつ」』をリリース。発売を記念して、誌面カットを公開した
【別カット】天木じゅん、服の上からわかる圧巻の“トランジスタグラマー”
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という“トランジスタグラマー”な抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。30歳となり、ますます色気を増すと思われていた天木が、『グラビアン魂』では、ラストとなる艶姿を披露してくれた。
今回到着したカットでは、温泉旅館を舞台にしたストーリー。旅館の入口で落ち合うと、着ている洋服がシースルー仕様となっており、着用しているインナーが透けて見えてしまっている。圧倒的で迫力のバストと、凛とした表情で見つめてくる天木の凛とした姿が印象的。
また表紙カットに採用されているのは、畳の和室で撮られた1枚。人里離れた温泉旅館で、一体どんな展開に至ったのか、妄想がかき立てられる。年季を感じる木製階段でシャッターが切られたバックショットでは、“トランジスタグラマー”たるゆえんである低身長ながらもスタイルが良い姿と、丸みを帯びた美しいヒップが。温泉旅館の醍醐味である露天風呂で混浴している描写も収録されており、鼓動を早くさせる限界カットも。
まもなく見納めとなる、時代のグラビアクイーンとして活躍した天木のパーフェクトボディを余すところなく見ることができる。
【別カット】天木じゅん、服の上からわかる圧巻の“トランジスタグラマー”
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という“トランジスタグラマー”な抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
今回到着したカットでは、温泉旅館を舞台にしたストーリー。旅館の入口で落ち合うと、着ている洋服がシースルー仕様となっており、着用しているインナーが透けて見えてしまっている。圧倒的で迫力のバストと、凛とした表情で見つめてくる天木の凛とした姿が印象的。
また表紙カットに採用されているのは、畳の和室で撮られた1枚。人里離れた温泉旅館で、一体どんな展開に至ったのか、妄想がかき立てられる。年季を感じる木製階段でシャッターが切られたバックショットでは、“トランジスタグラマー”たるゆえんである低身長ながらもスタイルが良い姿と、丸みを帯びた美しいヒップが。温泉旅館の醍醐味である露天風呂で混浴している描写も収録されており、鼓動を早くさせる限界カットも。
まもなく見納めとなる、時代のグラビアクイーンとして活躍した天木のパーフェクトボディを余すところなく見ることができる。