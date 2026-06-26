「東映特撮YouTube Official」チャンネル登録者200万人突破 坂本浩一監督×高岩成二の特別映像公開
2011年に開設した東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」がチャンネル登録者200万人を突破した。ファンへ感謝の気持ちを込め、スペシャルな記念企画を200万人の「2」にちなんだ2種類実施する。1つ目は、特撮ファンにおなじみの名匠・坂本浩一監督を演出・構成に迎え仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像2種類を27日午後7時からプレミア配信。さらに7月4日からは『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』など歴代の特撮名作映画を随時無料プレミア配信する。
【画像】【Music Ver.】の『HERO』仮面ライダー×スーパー戦隊 特別映像
仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像2種類の演出・構成は、数々の東映特撮作品でダイナミックなアクションを手がけてきた名匠・坂本浩一監督が担当。さらに、超英雄祭のフィナーレを飾る名曲としてファンに愛され続ける楽曲「HERO」（歌：RIDER CHIPS ＆仮面ライダーGIRLS）にのせ、昭和・平成・令和の時代を彩ってきたヒーローたちの歴史をドラマチックに描き出す。【Drama Ver.】では、平成仮面ライダーシリーズをけん引し続けてきたスーツアクター界のレジェンド・高岩成二をキャストに迎える。さらに、実の子息である高岩泰声、そして東映所属の気鋭の俳優・柴田瑠歌が出演。劇中では、楽曲「HERO」の歌詞にある「くじけそうになる度にいつもあのヒーローを思い出した」というメッセージを体現し、歴代仮面ライダーやスーパー戦隊の名シーンを振り返りながら、ヒーローたちに支えられ、励まされながら人生を歩む特撮ファンの姿をエモーショナルに描く。すべての東映特撮ファンが自らの思い出を重ね合わせられるような映像作品に仕上がった。
【Music Ver.】は、テレビシリーズ、配信番組、劇映画、さらにはVシネマに至るまで、東映特撮の歴史を彩ったヒーローたちの戦いと軌跡にスポットを当てた全編旧作映像で制作したスペシャルムービー。歴代仮面ライダー・スーパー戦隊シリーズの怒涛の名シーンや奇跡の共演を、坂本浩一監督構成ならではの疾走感あふれるカッティングで再構成。画面狭しと暴れ回るヒーローたちの雄姿は、老若男女すべての東映特撮ファンの胸を熱くさせること間違いなしの仕上がりとなっている。
仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像2種類の演出・構成は、数々の東映特撮作品でダイナミックなアクションを手がけてきた名匠・坂本浩一監督が担当。さらに、超英雄祭のフィナーレを飾る名曲としてファンに愛され続ける楽曲「HERO」（歌：RIDER CHIPS ＆仮面ライダーGIRLS）にのせ、昭和・平成・令和の時代を彩ってきたヒーローたちの歴史をドラマチックに描き出す。【Drama Ver.】では、平成仮面ライダーシリーズをけん引し続けてきたスーツアクター界のレジェンド・高岩成二をキャストに迎える。さらに、実の子息である高岩泰声、そして東映所属の気鋭の俳優・柴田瑠歌が出演。劇中では、楽曲「HERO」の歌詞にある「くじけそうになる度にいつもあのヒーローを思い出した」というメッセージを体現し、歴代仮面ライダーやスーパー戦隊の名シーンを振り返りながら、ヒーローたちに支えられ、励まされながら人生を歩む特撮ファンの姿をエモーショナルに描く。すべての東映特撮ファンが自らの思い出を重ね合わせられるような映像作品に仕上がった。
【Music Ver.】は、テレビシリーズ、配信番組、劇映画、さらにはVシネマに至るまで、東映特撮の歴史を彩ったヒーローたちの戦いと軌跡にスポットを当てた全編旧作映像で制作したスペシャルムービー。歴代仮面ライダー・スーパー戦隊シリーズの怒涛の名シーンや奇跡の共演を、坂本浩一監督構成ならではの疾走感あふれるカッティングで再構成。画面狭しと暴れ回るヒーローたちの雄姿は、老若男女すべての東映特撮ファンの胸を熱くさせること間違いなしの仕上がりとなっている。