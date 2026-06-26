&TEAM、初のVRコンサートは“最前列”超えの臨場感 “息遣いまで感じる”没入体験に胸高鳴る
9人組グローバルグループ・&TEAMの自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』が、26日から国内外15都市で順次上映される。オリコンニュースでは、公開前日に行われた試写会に参加。その模様をレポートする。
【写真】VRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』オリジナルグッズ
会場に足を踏み入れると、メンバーの等身大パネルが来場者を出迎え、座席にはグループロゴ入りの特製VRヘッドセットが一席ずつ用意されていた。LUNE（ファンネーム）のための特別な空間に、上映前から期待が高まる。
物語は、謎の組織に捕らえられ、秘密研究所に閉じ込められた&TEAMが、抑えきれない本能を呼び覚まし、脱出を決意する場面からスタート。都市の影でLUNEと出会ったメンバーたちが、失いかけていた自分自身を取り戻していくストーリーが展開される。
野性の本能を呼び覚ます「Back to Life」、オオカミたちのエネルギーが激しく燃え上がる「We on Fire」、そして記憶と感情を取り戻した先でLUNEへ届ける「バズ恋（BUZZ LOVE）」へとつながる構成は、&TEAMならではの世界観を存分に味わえる内容となっている。
コンサート冒頭で自分が選んだメンバーに導かれる特別な演出やペンライトを振ることもできるVRならではの魅力も。メンバーが目の前まで近づき、まるでステージ上に立っているかのような距離感でパフォーマンスを体感できる。&TEAMの持ち味である息の合ったダイナミックなダンスを至近距離で堪能できるだけでなく、息遣いまで感じられそうな“ゼロ距離”で視線が交わる瞬間には、思わず照れてしまうほどの没入感を味わえた。
『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』は、日本では東京、兵庫、愛知、福岡、大阪、広島、神奈川、宮城の全国8会場、海外ではソウル、台北、高雄、マカオ、香港、シンガポール、バンコクの7都市で上映される。
【日本国内上映スケジュール】
■東京・109シネマズプレミアム新宿
6月26日から7月19日
■兵庫・109シネマズHAT神戸
6月26日から7月9日
■愛知・109シネマズ名古屋
6月26日から7月26日
■福岡・T・ジョイ博多
6月26日から7月16日
■大阪・T・ジョイ梅田
7月4日から7月23日
■広島・109シネマズ広島
7月13日から7月30日
■神奈川・横浜ブルク13
7月21日から8月10日
■宮城・109シネマズ富谷
7月31日から8月13日
【写真】VRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』オリジナルグッズ
会場に足を踏み入れると、メンバーの等身大パネルが来場者を出迎え、座席にはグループロゴ入りの特製VRヘッドセットが一席ずつ用意されていた。LUNE（ファンネーム）のための特別な空間に、上映前から期待が高まる。
野性の本能を呼び覚ます「Back to Life」、オオカミたちのエネルギーが激しく燃え上がる「We on Fire」、そして記憶と感情を取り戻した先でLUNEへ届ける「バズ恋（BUZZ LOVE）」へとつながる構成は、&TEAMならではの世界観を存分に味わえる内容となっている。
コンサート冒頭で自分が選んだメンバーに導かれる特別な演出やペンライトを振ることもできるVRならではの魅力も。メンバーが目の前まで近づき、まるでステージ上に立っているかのような距離感でパフォーマンスを体感できる。&TEAMの持ち味である息の合ったダイナミックなダンスを至近距離で堪能できるだけでなく、息遣いまで感じられそうな“ゼロ距離”で視線が交わる瞬間には、思わず照れてしまうほどの没入感を味わえた。
『&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS』は、日本では東京、兵庫、愛知、福岡、大阪、広島、神奈川、宮城の全国8会場、海外ではソウル、台北、高雄、マカオ、香港、シンガポール、バンコクの7都市で上映される。
【日本国内上映スケジュール】
■東京・109シネマズプレミアム新宿
6月26日から7月19日
■兵庫・109シネマズHAT神戸
6月26日から7月9日
■愛知・109シネマズ名古屋
6月26日から7月26日
■福岡・T・ジョイ博多
6月26日から7月16日
■大阪・T・ジョイ梅田
7月4日から7月23日
■広島・109シネマズ広島
7月13日から7月30日
■神奈川・横浜ブルク13
7月21日から8月10日
■宮城・109シネマズ富谷
7月31日から8月13日