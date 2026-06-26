7月2日（木）より放送となるTVアニメ『令和のダラさん』より、地上波放送に先駆けてノンクレジットエンディング映像が公開となった。エンディング主題歌はREIRIE「ひなたぼっこ」。

また、第一怪のWEB予告・先行カット・あらすじが公開となり、ダラさんと三十木谷きょうだいの日常が先出しとなっている。

さらに、名だたるクリエイターの皆様のご協力のもと、放送開始直前のカウントダウン応援イラスト施策が始動した。

記念すべき第一回は『見える子ちゃん』原作の泉朝樹先生のイラストを公開する。放送まで毎日アニメ公式Xにて公開となる。本作は2026年7月2日（木）22:30よりTOKYO MXほかにて 放送開始する。

この度、ノンクレジットエンディングを初公開！

REIRIEの「ひなたぼっこ」とともに描かれる、ダラさんと三十木谷きょうだいの暖かい日常に注目だ。

あらすじ

第一怪「忌み地の屋跨斑」

豪雨の夜、山を見にいった祖父の兵吾を心配し、禁足地へ向かう三十木谷日向と薫。二人はそこで、山に棲む異形の存在「屋跨斑」に遭遇する。恐るべき祟り神のはずが、二人はあっさりと懐いてしまい……！？

カウントダウン応援イラスト始動！第一回は『見える子ちゃん』泉朝樹先生

放送開始直前！カウントダウン応援イラスト施策がスタートした！

名だたるクリエイターの皆様のご協力のもと、放送開始まで毎日応援イラストを公開する。

第一回は『見える子ちゃん』原作の泉朝樹先生にイラストを頂戴した！

放送まで毎日アニメ公式Xにて公開となる。