世界的ピアニスト、ピーター・ケーター、ピアノアルバムが初の国内盤CDとしてリリース

2018年と2020年、二度のグラミー賞（ニューエイジ部門／最優秀ニューエイジ・アルバム）の栄冠に輝き、これまで70作以上のアルバムを発表してきた世界的なピアニスト・作曲家、ピーター・ケーター（Peter Kater）が、日本を巡る旅から生まれた、美しさと精神文化を映し出す珠玉のピアノアルバム『The Gift』を2026年8月26日、初の国内盤CDとしてリリースする。

クラシックとポップの間を自在に行き来するピアノスタイルと豊かな感情表現、そして心に寄り添うメロディーセンスと音楽性が高く評価され、アメリカ・ビルボードのニューエイジチャートで多数のランクインを果たし、世界中で数百万枚を売り上げ、ストリーミングでは累計数十億回を超える再生を記録している。

新作『The Gift』には、2025年11月、ピーターが日本滞在中に訪れた京都・奈良・伊勢・淡路島・出雲など、日本の神話の原点ともいえる土地や歴史を感じさせる場所、美しい自然からインスピレーションを得て作曲された楽曲を収録。自身初となる尺八を取り入れた楽曲は本作に込められた日本への想いを象徴する曲となっている。さらにボーナストラックとして、グラミー賞を受賞したアルバム2作品から2曲、本人の思い入れが深くコンサートでも好評な2曲の別バージョンの計4曲を追加し、全12曲で構成されている。

今作を含めピーター・ケーターの作品の多くは柔らかく穏やかな響きを生む432 Hzで調律したピアノを用いて録音されている。また、音楽を単に聴覚だけでなく身体全体で感じるものと捉え、コンサートでは観客にピアノの下で横になって、ピアノの響きに包まれながらその振動を体感してもらう独自の演出を展開している。そんな彼の初の来日コンサートが11月22日に大阪ザ・フェニックスホール、28日に東京・ヤマハホールにて開催される予定だ。

なお、購入者特典として店舗別でポストカード等が用意されているほか、リリースを記念したフリーイベントが8月29日にヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F ライブ＆カフェで予定されており、ピーターのピアノワールドを体感できる貴重な機会となりそうだ。

■『The Gift』

【収録内容】全12曲収録

M01. The Gift［ザ・ギフト］

M02. Creation［クリエーション］

M03. Storm［ストーム］

M04. Memory［メモリー］

M05. Moonlight［ムーンライト］

M06. Forest［フォレスト］

M07. Darkness into Light［ダークネス・イントゥ・ライト］

M08. Secret Passion［シークレット・パッション］



＜Bonus Track 1＞

M09. Spirit ‐Sakura Version‐［スピリット ‐サクラ・バージョン‐］

M10. Espresso ‐Dragon Version‐［エスプレッソ ‐ドラゴン・バージョン‐］



＜Bonus Track 2＞

M11. Dancing on Water［ダンシング・オン・ウォーター］（from Album『dancing on water』）

※第60回グラミー賞（2018年）ニューエイジ部門 ＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞受賞

M12. Wings of Love［ウイングス・オブ・ラブ］（from Album『WINGS』）

※第62回グラミー賞（2020年）ニューエイジ部門 ＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞受賞

■イベント情報

ピーター・ケーター『The Gift』のリリースを記念して、フリーイベントの開催が決定した！生演奏が無料で楽しめる。

日程：2026年8月29日（土）

場所：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F ライブ＆カフェ

詳細は後日発表。

■コンサート情報

PETER KATER JAPAN TOUR 2026 「The Gift」

大阪公演：2026年11月22日（日）17:30開場/18:00開演 ザ・フェニックスホール

東京公演：2026年11月28日（土）18:00開場/18:30開演 ヤマハホール

■Peter Kater（ピーター・ケーター）プロフィール

ドイツ生まれのピアニスト・作曲家。

4歳のときにアメリカ・ニュージャージー州へ移住し、クラシックピアノを学び始める。

デビューアルバム『Spirit』(1983年) はビルボード・ニューエイジチャートのトップ20にランクイン。これまでに70作以上のアルバムをリリースし、世界中で数百万枚を売り上げ、数十億回規模のストリーミング再生を記録している。

グラミー賞に14回ノミネートされ、2018年『dancing on water』にて第60回グラミー賞ニューエイジ部門＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞を初受賞、2020年『WINGS』でも同賞に輝いた。

ジョン・デンバー、ケニー・ロギンス、ネイティブアメリカン・フルーティスト/R. カルロス・ナカイ、シンガー/スナタム・カウル、スティングのギタリスト/ドミニク・ミラー、チェリスト/ティナ・グオなど、多彩なアーティストとコラボレーションを行い、TV番組、映画、そしてブロードウェイ／オフブロードウェイの舞台作品など、100以上の作品の音楽を手がけてきた。その音楽性は深い感情表現と叙情性、そして人々に癒やしと気づきをもたらす力で高い評価を得ている。音楽活動に加えて、環境保護・ヒーリング・文化継承などの活動にも深く関わっており、国連環境リーダーシップ賞などの社会貢献実績も持つ。『The Gift』は、彼にとって初の日本盤リリースとなる。