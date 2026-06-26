タレントのミッツ・マングローブ（51）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）にまつわる危機一髪のエピソードを語った。

番組では、25日（日本時間26日）に行われた1次リーグ日本−スウェーデン戦をピックアップ。東京・渋谷のスクランブル交差点で、サポーターらが大騒ぎだった記事を紹介しつつ、「知らない人と盛り上がった経験」についてテーマトークした。

ミッツは「前々前回くらいのW杯の時に、その日の夜に日本戦をやっていたんですよ。全然知らなくて」と前置き。買い物に出る必要に迫られたという。

「ちょうど試合が終わったくらいの時間に、トイレットペーパーが切れたので、歌舞伎町のドン・キホーテにタクシーで行ったんですね。全然、日本戦をやっているのを知らなくて。日本、勝ったらしいんですよ」

店に到着するや、周囲には青いユニホーム姿の人たちが大挙、押し寄せていたという。「歌舞伎町のドンキに着いた瞬間に私、青いのTシャツ着てるんですよ。うわーっていう、あの輪の中に…」。意図せず、サポーターの渦に巻き込まれてしまったという。

そもそも、トイレで用を足すのに紙がなく、外出していたミッツ。「結構な緊急事態だったのよ。したいけど、トイレットペーパーがない。買いに行っているのに…」。結局、周囲の人と「うわーってやった」といい、「こんなんなりながら帰った」と、しりを押さえながら説明。一同の笑いを誘った。