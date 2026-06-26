（高山基彦 アナウンサー）

「午前11時半過ぎの静岡市駿河区です。急に雨が降り始めました」



県内でも昼前から雨が強くなりました。

日本に接近しているダブル台風。台風8号は27日午前中に東日本の太平洋側に接近し、上陸する可能性があります。台風7号も27日昼前から夕方にかけ東海地方に最接近する見込みです。



九州地方では、25日夜からレベル4＝土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒が必要です。

26日になり、近畿・中国地方でも停滞する梅雨前線の影響で道路が浸水したり、車が水没したりするなどしています。

こちらは河津町。

6月3日に発生した土砂崩れの影響で一時、運休となった伊豆急行の踏切では…。





（記者リポート）「台風6号の影響で被害を受けた河津町見高の踏切です。現在はブルーシートなどの対策が取られ、次の台風に備えています」踏切は現在、仮復旧の状態で台風に備え、崩れた山の斜面にはブルーシートが掛けられていました。また、線路わきの道には土砂を止めるため大きな土嚢が設置され、監視カメラも複数台設置されていました。また伊豆急行では27日の始発から終日運転を取りやめると発表しています。磐田市役所では浸水被害に備える人が。こちらは土のうステーション。申請をすれば、自分たちで作った土のうを20袋まで持ち帰ることができます。（土のう作りに来た人①）「(浸水被害に)何回も遭っています。すでにストックしてある土のうはあるんですけど、それでは足りないかと思って予備に作った。台風6号くらいならしなくても良いのだが、それより超えると思うので雨の量が東海地方があすいちばん降ると聞いたので、何かあってもいいように余分につくった」（土のう作りに来た人②）「(過去に)2回ひどいのがあって1回目は大したことなかったが、2回目はかなり1階の家具類が全部やられた。この辺土地が低いんですよね川が両側にありますから大雨降ると心配になるんですよ」またJR東海によりますと東海道新幹線は、27日の始発から一部の時間帯、区間で運転見合わせや一部運休の可能性があるということです。観光で熱海を訪れていた人たちは…。（観光客①）「神奈川の方から。明日伊豆の方に行くので、熱海までとりあえず来たんが、伊豆の方、明日は行けないかなと思って。もうずっとホテルにいようかなと思ってます」（観光客②）「台風だってわかってたんでね。うん。でもやっぱ楽しめてますよ。それなりに。もう結構、もう結構びしょびしょだけど、まあメッキで乾いたみたいな、そんな感じ」台風への備えは静岡市内でも…。（高山基彦 アナウンサー）「巴川沿いです。川は穏やかなんですが、局地的な雨の影響でしょうか。たまった水がゴーっと音をたてながら、川に流れています」2022年の台風15号で大きな被害に見舞われた清水区の巴川。川沿いでは・・・（高山基彦 アナウンサー）「川のすぐ近くにあるこちらの施設すでに台風対策をしています」浸水を防ぐため土のうやブルーシートで対策をしていました。近づくダブル台風。県内ではいつピークを迎えるのでしょうか。【最新の気象情報など中継でお伝え】放送：6月26日午後4時35分ごろ場所：JR静岡駅前セノバ前