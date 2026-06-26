Ｊ３福島ユナイテッドは２６日、２６／２７シーズンに向け、福島市内で始動した。選手たちは約２時間、基礎的なメニューを中心としたトレーニングで汗を流した。

昨年１２月に加入し、今月２５日に横浜ＦＣから福島へ２０２７年６月３０日まで１年間延長することが決まった「キングカズ」ＦＷ三浦知良は、来年２月２６日に６０歳を迎え、“還暦Ｊリーガー”としてＪリーグ最年長ゴールに期待がかかる。寺田周平監督はＪ２昇格がかかる本格的なシーズン開幕にあたり、カズの在籍延長が決まったことを「また一緒に戦える。カズさんがあれだけ経験ある中でも学ぼうとする姿勢とか、そういったところは逆に僕らも学んでいきたい」と大歓迎した。

半年間の特別大会・百年構想リーグでは、カズの存在が大きかったと述べ、「やはり世界を探しても、ああいった存在の選手はいない。百年構想リーグ期間は見習うべきことがたくさんあった。選手だけでなく我々スタッフも刺激を受けた」と語る。

特にカズのトレーニングでの入念な準備や全力で取り組む姿、試合でのチームメートへの掛け声といったプロフェッショナルな姿勢に、若手選手は大きく刺激を受けるという。指揮官は「当たり前のようなことでも意外とできていない選手はやっぱりいる。改めて大事であると（選手も）学んでいると思う」とレジェンドの影響力を語った。

今年２月の百年構想リーグの開幕戦では、福島デビュー戦で先発出場を果たしたカズ。新シーズンでの開幕スタメンも期待されるが、指揮官は「開幕はまだ先なので何も決めていない」と現状は未定であるとコメント。ただ、「チーム状況を見て、必要とあれば起用はする」と含みは持たせた。

この日カズは、今月１３日に行われた「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」に出場したことを考慮し、チーム方針によって休養が優先された。クラブは７月３日以降にチームへ合流予定であると発表している。（綾部 健真）