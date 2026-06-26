今大会直前に負った大けがで選外となった三笘（ブライトン）に代わり、背番号「７」を背負う田中。

闘志を前面に押し出して体を張り、カウンターを狙うスウェーデンの攻撃の芽を中盤で次々に摘んでいった。後半にはミドルシュートも放つなど、攻守に躍動したその背中の数字が光り輝いて見えた。

「普段からやっている部分ができている」と、前回大会よりも確かな手応えを感じている。この４年の間に、プレーの場を強度の高い世界最高峰イングランド・プレミアリーグに移し、フィジカルで真っ向勝負するにはかなわないような相手と向かい合い、ぶつからずともボールを奪うすべを磨いた。

幼い頃から、１対１への強いこだわりを見せてきた。小学３年で地元の少年団からＪ１川崎の育成組織に通い始め、同じ道をたどった１学年上の三笘によく挑んでいたという。当時指導した玉置晴一さんは、２人が１対１の練習を繰り返す姿を覚えている。「だいたい碧（田中）がやられて、泣いて、また挑んで。ひたすらやっていた」と懐かしむ。

三笘とはメンバー発表の前も後も、そして今大会中も、ずっと連絡を取り続けている仲だ。だが、「彼の分まで、と言うつもりはない」。並々ならぬ思いは心の内に秘め、ただ目の前のボールと相手に向かっていくことだけに全力を注いでいる。（平島さおり）