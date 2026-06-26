Regina Songが、2ndアルバム『everland』を配信リリースした。

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本作は、自身が「永遠に心に残り続ける大切な記憶が集まるワンダーランド」と表現する、カミング・オブ・エイジ・ポップアルバム。デビュー作『fangirl』（2024年）で遠くから誰かを想う恋の幻想を歌った彼女が、最新作では現実の恋愛が持つ複雑さや不確かさへと踏み込む。恋愛の高揚感や喪失、揺れ動く感情のグレーゾーンを繊細に描き出した内容となっている。

『不思議の国のアリス』からインスピレーションを得た『everland』は、夢のような世界観の中でロマンスや欲望、不安、自己発見を描いたコンセプト作品。前作EP『the gates』（2025年）はその世界への入り口となる序章であり、本作で物語が完全な形となって結実した。

アルバムは自身が全曲を手掛け、「Dreamer's Song」では同じくシンガポール出身のシンガーソングライターであるALICIA DC（アリーシャ・ディーシー）と共作。自然のモチーフや幻想的なイメージ、歌詞に散りばめられたイースターエッグなど、細部まで作り込まれた世界観が特徴となっている。

「Kisses by the Shore」「Mourning Rain」「Mars」「Your Charm」などの楽曲に加え、「But What Do You Think?」では『不思議の国のアリス』を思わせる〈Off with his head（首をはねてしまえ）〉というフレーズを引用し、アルバムのテーマを印象づけている。

サウンド面では、テイラー・スウィフト、オリヴィア・ロドリゴ、グレイシー・エイブラムス、サブリナ・カーペンターらのソングライティングから影響を受けつつ、BLACKPINKやNewJeans、HeizeなどKPOPアーティストへの愛情も反映。シンガーソングライターとしての親密さを核に、インディーポップやグローバルポップの感性を融合した作品に仕上がっている。プロデュースはイアン・リー、ALICIA DC、そしてRegina自身が担当した。

（文＝リアルサウンド編集部）