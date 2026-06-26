◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。日本（ＦＩＦＡランク１８位）がスウェーデン（同３８位）に１―１で引き分け、１次リーグＦ組を２位で突破した一戦を総括した。５大会連続出場を果たした同学年の３９歳ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）を「尊敬でしかない。あんなにアホになれる選手は結構少ないし、すごいと思う」と絶賛。２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦を展望した。

１次リーグの第３戦。僕たちが出場した２０１８年のロシア大会・ポーランド戦は終盤に自陣でボールを回して０―１で負けて、警告数の差で２位通過したけど、あの時の状況とは全く違う。３位でも上位チームは決勝トーナメントに進めるから、初戦・オランダ戦の引き分けが効いている。あそこで負けなかったことが、３戦目の余裕を生んだ。

日本は予選突破はほぼ確実だったし、難しいのはスウェーデンだったと思う。先制されたけど、焦らなかったのが意外だった。焦ってガンガン前に行くというより、やることも徹底してやり続けますみたいな印象。ただ、もう１人選手を上げて押し込む状態を作った。相手の得点シーンは、日本が引かずに前に行けていたら良かったと思う。それでも、守備陣はＧＫ鈴木彩艶、ＤＦの伊藤洋輝、途中出場の谷口彰悟らがしっかり守って抑えていた。

その中で、同学年の長友が後半３０分から出場して５大会連続出場した。彼が今の日本代表の象徴だと思う。プレーもいつも通りの長友だった。元気印のようなキャラは他にはいない。カタールＷ杯の時は、そういう存在にみんなが頼りすぎて、選手たちにとって良いのか、悪いのかというのは僕も分からなかった。でも、いま僕も指導者をやってみて、彼みたいにはっきりと分かりやすく突き進んでいくというか、ある意味、アホになれる選手は少ないのですごい。選手たちは勇気も湧いてくると思う。

彼もしんどい時もあると思うけど、先頭に立ってやってくれると、ここから決勝トーナメントに入った時の彼の存在が重要になると思う。まだもうちょっと、長友には感情を抑えてほしいと思う（笑い）。まだ何も達成してないので。そういう選手が出ることは、チームにとって確実に盛り上がる。この勢いが次に生きたらいいなと思う。同級生として言うなら、本当に尊敬でしかない。ここまで５大会に出て『おめでとう』と言いたい。日本の僕ら世代、その上の世代に勇気を与える出来事だったんじゃないかなと思う。

決勝トーナメントでのブラジルと対戦するのは、面白いですね。ブラジルはみんな特別だけど、特にビニシウスが特別な選手。サボっているシーンは目立つけど、それがまた怖い。全然やってこないな…と思ってるところで決めてくる。前線は能力が高いし、体も強いけど、組織としては不安定。組織ｖｓ個の展開になると思う。その中で、個で特徴を持った選手は日本にもいる。日本はどこで崩せるか、組織で相手を止めるという試合になると思う。

昨年１０月に３―２で勝ったけど、ブラジルはあの時のメンバーとはだいぶ違う。でも、日本の戦い方は変わらないと思う。この３試合で見せたサッカーを徹底してやっていくと思う。本当に見ていて思うのは、プレスの形が奇麗です。プレスや守備の徹底具合は、他のチームよりも完成度が高い。組織の徹底さは本当に魅力。堂安律が言う『エゴを出す選手はいらない』ということを実践できるのは日本だけ。外国人選手は絶対に感情が出てエゴを出してしまうから。どこで個が点を取るかだと思う。

基本的に、サッカー王国・ブラジルはサッカーの熱や人口も含めて変わらない。。そのブラジルと練習試合をやるのと、ワールドカップで戦うのは全然違う。僕がやった時のブラジルの何倍も強いと思う。１３年のコンフェデレーションズ杯（０●３）でチンチンにやられた。あの時はもう全盛期のダビドルイス、チアゴシウバ、マルセロ、ダニエルアウベスがいて、とんでもないチームだった。今の選手の所属クラブを考えると、日本が勝つ確率は７―３、６―４と近づいてると思う。本当に徹底して守備で潰していくこと、ビニシウスとか攻撃の選手をイラだたせることが大事。

ちょっと面白いのが、日本はショートカウンターでＷ杯を戦っていくイメージを持っていたけど、相手を押し込んでのゴールが取れている。Ｗ杯の他の試合を見ていて、カウンターもチャンスになるけど、相手が引いて守っているから大丈夫みたいな感じで油断してる時にゴールが入ったりする。

例えば、ブラジルがプレスがかからない状態になった時に、自分たちが押し込んでる時の攻撃はちょっと期待がある。日本はただのクロスだけの攻撃ではない。サイドから中央の選手に斜めに、パスを足元に入れてコンビネーションで崩せているので面白いと思う。中村敬斗のカットインでのシュート、上田綺世のヘディングのゴールに期待したい。ブラジルから勝利を期待しています。

◆岡崎慎司（おかざき・しんじ） １９８６年４月１６日、兵庫県生まれ。４０歳。滝川二高から２００５年にＪ１清水入り。１１年にドイツ１部シュツットガルトに移籍。同マインツを経て１５年夏に英プレミアリーグのレスターに移籍し、１５―１６年シーズンにクラブ初のリーグ優勝に貢献した。欧州４か国でプレーし、２４年シントトロイデン（ベルギー）で現役引退。日本代表通算１１９試合出場、歴代３位の５０得点。Ｗ杯は１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会に出場。南ア大会のデンマーク戦、ブラジル大会のコロンビア戦で得点を挙げた。