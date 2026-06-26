身元を明かさず匿名で出産する「内密出産」について、自民党のプロジェクトチームが、論点整理を取りまとめました。

■「内密出産」について考えるPTが論点整理まとめる

内密出産は、予期せぬ妊娠などに悩む女性が、病院などにのみ身元を明かして出産するもので、国内では熊本市の慈恵病院と東京・墨田区の賛育会病院の2か所で受け入れられています。

内密出産について考える自民党のプロジェクトチームは25日、論点整理を取りまとめました。論点整理では、内密出産についての全国的な相談窓口の設置や出産後の支援の充実などが盛り込まれました。また生まれた子どもが自らの出自を知る権利についても言及されました。現状では内密出産で誕生した子どもの出自情報は医療機関に委ねられていることについて、論点整理では、母の情報含め出自情報を民間の一医療機関が単独で管理する責任を負うことには限界があるとして、出自に関する情報を長期間にわたって安定的に管理する公的な管理機関の設置を検討すべきとしたうえで、現行法のもとでは公証役場などの活用を検討すべきとしました。

プロジェクトチームは今後、政府の経済財政運営の基本方針を示す「骨太の方針」への反映を目指し、政府に要望するとしています。

■出自を知る権利の担保…当事者は？

25日の会合には、熊本市の慈恵病院に設置されている、親が育てられない子どもを匿名でも預かるこうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）の開設初日に預けられた1人目の当事者である宮津航一さん（22）も呼ばれ、ヒアリングに応じました。

宮津さんは、3歳の時にこうのとりのゆりかごに預けられましたが、当時は服と靴が一緒に預けられていたのみで、自身の生い立ちに関する情報はほとんどわからなかったといいます。宮津さんは、出自を知る権利の議論においては、親の背景や子どもを預けた背景などに目がいきがちだと指摘。しかしながら、自らの経験から、まずは自分の名前や誕生日、どこで生まれたかなどの情報が必要で、その情報から派生して親のことや家族のこと、預けた背景などに至っていくとして、子どもたちが求めている情報が何か、整理する必要があると述べました。

■こども家庭庁は妊婦を支援するポータルサイトの構築すすめる

会合後に取材に応じた宮津さんは「当事者として議論に参加させていただいたことは非常に大きな一歩。それは私だけではなくて、他の当事者の子どもたちにとっても風向きを感じるような、前向きな出来事だった」と振り返りました。そして、「最終的なゴールはこうのとりのゆりかごも内密出産もいらない社会になることが大事。支援の充実も必要だ」と話しました。

黄川田こども政策担当大臣は26日の閣議後会見で、「内密出産については子どもの出自を知る権利や母親への支援など、多角的な課題が存在しており、様々な意見を踏まえた慎重な議論が必要なテーマだ」と話しました。そのうえで、予期せぬ妊娠や孤立に悩む妊婦を支援するため、全国の相談窓口へスマートフォンからアクセスできる包括的なポータルサイトの構築を進めていることを明らかにしました。また、「困難な状況にある妊婦に対する出産前から出産後までにわたる包括的な支援などの取り組みを着実に推進していく」と話しました。