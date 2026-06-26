27日（土）は台風7号が西日本〜東日本の太平洋側に接近、台風8号も東日本に接近する見込みです。太平洋側の地域を中心に警報級の大雨となりそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■台風7号と台風8号の進路予想（午後4時現在）

▼台風7号

台風7号は26日（金）午後4時現在、奄美市の西約140キロの海上を北東方向に進んでいます。暴風域は伴っていません。このあとはスピードを上げながら、27日（土）午前中は九州〜四国の南の海上を進み、午後は東海や関東に接近する見込みです。28日（日）午後3時には日本のはるか東で温帯低気圧に変わるでしょう。

▼台風8号

日本の南にある台風8号は速度を上げて北上し、27日（土）の午前3時には東海沖に達するでしょう。午前中にかけて東海や関東に接近し、上陸する可能性があります。27日（土）午後3時には日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

東海や関東では、台風7号よりも前に8号が接近する見込みです。

■27日（土）は西日本〜東日本の太平洋側で大雨

梅雨前線や台風7号、8号の影響で西日本〜東日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となりそうです。特に2つの台風の雨雲が次々とかかる予想となっている東海〜関東で雨量が多くなり、静岡、神奈川、東京、埼玉、茨城、千葉では警報級の大雨となる可能性が高くなっています。

（気象庁午後5時発表）現時点で、大雨のピークは台風8号本体の雨雲がかかる朝、そして7号の雨雲がかかる夕方〜夜にかけての2回あるとみられます。ただ、その前後も梅雨前線の動向によって雨が強まるでしょう。

27日（土）は1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、大規模な道路冠水や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫のおそれがあります。西日本では梅雨前線や台風7号が持ち込む湿った空気の影響で太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。九州、中国、四国は午後には止むところが多くなりそうです。

北海道は低気圧が通過し、お昼頃にかけて雨が降るでしょう。雷を伴うところもありそうです。東北も明け方にかけて雨の降るところがありますが、午後は晴れ間がありそうです。福島では、昼頃にかけて激しい雨の降るおそれがあります。

■27日（土）の予想気温

26日（金）より気温の上がるところが多いでしょう。各地で蒸し暑くなりそうです。一方、北海道オホーツク海側は20℃に届かず、ひんやりとしそうです。網走は26日（金）より9℃ダウンの15℃の予想です。

【27日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 17℃（-1 7月上旬）

仙台 21℃（＋2 真夏並み）

新潟 20℃（-1 7月上旬）

東京 22℃（＋2 7月中旬）

名古屋 21℃（-1 平年並み）

大阪 21℃（-2 平年並み）

広島 20℃（-1 6月中旬）

福岡 21℃（±0 平年並み）

鹿児島 25℃（＋1 7月上旬）

沖縄 26℃（±0 平年並み）

【27日（日）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋1 7月上旬）仙台 30℃（＋8 真夏並み）新潟 27℃（＋3 7月上旬）東京 25℃（±0 5月下旬）名古屋 28℃（＋4 平年並み）大阪 27℃（＋3 6月上旬）広島 28℃（＋6 平年並み）福岡 25℃（＋2 5月下旬）鹿児島 30℃（-1 7月上旬）沖縄 29℃（-1 6月上旬）