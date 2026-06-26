「夜空ノムコウ」をはじめ、SMAPの楽曲には世界最高峰のミュージシャンたちが数多く参加していた。しかし、当のメンバーたちは、その豪華さや演奏のすごさに無頓着だったという。音楽的な知識や先入観に縛られなかったからこそ生まれた、SMAPならではの魅力とは何だったのか。音楽プロデューサーの鎌田俊哉氏が、その舞台裏を振り返る。※本稿は、音楽プロデューサーの鎌田俊哉『ヒットのつくり方』（アチーブメント出版）の一部を抜粋・編集したものです。

世界最高峰のミュージシャンが

支えたSMAPの楽曲

SMAPの1994年以降のアルバムには、世界的にも著名なジャズミュージシャンをたくさん起用しています。

彼らによるユニット、SMAPPIESのアルバム『SMAPPIES：Rhythmsticks』（1996年）も出したら、それがジャズ雑誌「アドリブ」のベストレコード賞を獲っちゃった。SMAPの曲のインストカバーが入っていて、ジャズや玄人の音楽ファンからしたら「ふざけんな」という話です。それくらい豪華でした。

ニューヨークでレコーディングをしたんですが、スティングのツアーのリハーサルをやっていたドラムのヴィニー・カリウタを「1日休め」って連れてきちゃったり、サックスのマイケル・ブレッカーも仕事でヨーロッパに行く予定だったのに、すごいメンバーが揃っているから「俺、こっちやりたい」とキャンセルして参加してくれたり。弦楽器はニューヨーク・フィルハーモニックだし、フルートはファニア・オールスターズのデイヴ・バレンティーンです。

つんく♂がモーニング娘。の曲をこのあたりの人たちを起用してニューヨークでレコーディングしたのはSMAPへの憧れからだったらしいです。「俺の曲をああいう人たちに演奏してもらいたい」と。世界最高峰のミュージシャンたちですからね。

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