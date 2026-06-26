「ひみつのドリップ」過去の様子

4年目となる人気イベント「ひみつのドリップ」が今年も開催決定！

UCC独自のカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」のポップアップストアで、バリスタがいないのに本格的なコーヒーがなんと90円で飲めると注目。

産地ごとの豊富なラインナップもSNSで話題になり、過去3年間で延べ2万人以上が集まった夏限定のイベントです。

まずベースとなるブラックコーヒーは15種類！

産地のバリエーションはもちろん、希少性の高いスペシャルティコーヒーから、カフェインが気になる方向けのカフェインレスコーヒーまで種類が豊富。また、夏の暑い時期にごくごくと飲めるような果実感あふれる新作ブレンドも登場します。

そんなアイスコーヒーに合わせるアレンジはソーダ・ミルク・フルーツ・ヨーグルト・フレーバーの5種類！

長期的なトレンドになっている「フルーツコーヒー」をはじめ、「ヨーグルト」を使った新感覚のデザートアイスコーヒーのアレンジが登場します。

同じアレンジでも、ミルクアレンジの例では牛乳と練乳を加えたいちごチョコのような風味を感じる「アイスミルクコーヒー（カフェインレス）」や、アーモンドミルクを加えた「杏仁ミルクコーヒー」など、15種類のブラックコーヒーをベースに相性の良い組み合わせを提案してくれるのがポイント。

自分好みのアイスコーヒーがきっと見つかるず。



全国の有名店とのコラボレーションも

東京・表参道で開催する「ひみつのドリップ」以外でも、全国の有名カフェやフルーツパーラーなどと「ドリップポッド」がコラボした、オリジナルアイスコーヒーが展開されます。

各店舗それぞれの個性や特徴を生かしたオリジナルアイスコーヒーを飲みにぜひ遊びに行ってみて。

【対象店舗】

【岡山県】 コムクレープ岡山問屋町店

【広島県】 Le・Café 白島（ル・カフェ ハクシマ）

【沖縄県】 琉貿果実苑（リウボウカジツエン）

※なお、展開する店舗は順次更新を予定

暑い夏のおともに欠かせないアイスコーヒー、「ひみつのドリップ」で新感覚の味やお気に入りの味を探しに行ってみてくださいね。

■「ひみつのドリップ」

住所：Rand表参道（東京都渋谷区神宮前4-24-3 COURT C）

TEL：なし

期間：2026年7月10日（金）〜2026年8月2日（日）

時間： 11〜19時（18時30分LO）

料金：ブラックコーヒー90円、ソーダ・ミルク・フルーツ・フレーバー200円、ヨーグルトコーヒー300円

特設サイトURL ：https://drip-pod.jp/Lp/himitsunodrip.aspx

※イートイン・テイクアウト可。完全キャッシュレス

＼コーヒーにがっつり浸りたい！／

Text：のじょ



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。