【1位〜6位】6月27日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】獅子座 総合運：★★★★★

今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！



恋愛運

恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。



金運

普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。



ラッキーアイテム：カーディガン



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。金運普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。ラッキーアイテム：カーディガンラッキーカラー：ゴールド

【2位】魚座 総合運：★★★★☆

個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】水瓶座 総合運：★★★★☆

あなたの中で、友達を思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友達の思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。



恋愛運

「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分の中で生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！



金運

金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。



ラッキーアイテム：アイスクリーム



ラッキーカラー：アクアブルー

双子座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★★☆

今日増えた知識が、あなたの心強い武器になりそうな運気です。好きなことや得意なことについて、より深く学ぶのも〇。いろいろな分野の知識を幅広く仕入れるのもいいでしょう。専門家の書いた記事や書籍を読んでみて。



恋愛運

心ときめく出会いが待っている可能性大！行動範囲を広げることで、恋の幸せに近づけそうです。入ったことのないお店に足を運ぶのもオススメ。特に、友だち同士でワイワイ賑やかに盛り上がることができる場所がベスト。



金運

向上心を持ってお金と向きあうと、とてもいい情報が入ってきそうな運気です。お金を使うことでも殖やすことでも、｢もっと知識を増やそう｣という心構えで過ごしてみて。お金とのつながりがさらに強くなる方法を発見できる可能性大。



ラッキーアイテム：文庫本



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】蠍座 総合運：★★★☆☆

「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。



恋愛運

今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付き合う気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。



金運

あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。



ラッキーアイテム：ルームウェア



ラッキーカラー：グリーン