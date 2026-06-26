雨の日だからこそ入りたい！ 悩める人向け銭湯一覧

6月は梅雨の季節。そんな時期だからこそ「雨の日銭湯」はいかがでしょうか。サウナで汗を流して、重い身体や気持ちをリラックスする絶好の機会です。

その時の気分で、銭湯に行く目的も変わるはず。ぜひ、自身の目的に合った銭湯の魅力を発見してみてくださいね。

・美容重視なら｜万年湯

・体の芯から温まりたいなら｜竹の湯

・サウナ好きなら｜改良湯・松本湯

・心までほぐされたいなら｜鶴の湯

それでは、各銭湯の紹介をしていきます。



【渋谷】スタイリッシュ空間＋ケロサウナ 「改良湯」

渋谷駅から徒歩約10分。都会的で洗練されたデザインが特徴の人気銭湯「改良湯」。薄暗い照明とモダンな空間が非日常感を演出し、仕事帰りや雨の日のリセット時間にぴったりです。

特に人気なのが、フィンランド産の希少な木材「ケロ」を使用したケロサウナ。やわらかな木の香りに包まれながらじっくり汗を流せるため、サウナ初心者から愛好家まで高い支持を集めています。心身をゆっくり整えたい日におすすめです。

■改良湯（かいりょうゆ）

住所：東京都渋谷区東2-19-9

TEL：03-3400-5782

営業時間：12〜23時

定休日：土曜

入浴料

550円（大人）

サウナ料金

550円

サウナ/休憩場所（外気浴）

あり

タオル有無

あり（150円）

お風呂の種類

3つ（マッサージ風呂、炭酸泉、水風呂）

※表は左右にスクロールできます

【新大久保】シルク風呂でやさしく肌ケア 「万年湯」

JR山手線新大久保駅から徒歩約5分。「都心のかくれ湯」と呼ばれる人気銭湯で、和モダンな空間と軟水を使ったやさしい湯が魅力です。木の温もりを基調とした館内は、ほっと肩の力が抜けるような心地よさ。

お風呂に入る前からリラックス気分を高めてくれます。特に超微細気泡が毛穴の汚れまで落とすのに効果があるとされている高温シルク風呂は、きめ細かな泡が全身を包み込み、思わず長湯したくなる心地よさです。

■万年湯（まんねんゆ）

住所：東京都新宿区大久保1-15-17

TEL：03-3200-4734

営業時間：15〜24時

定休日：土曜

入浴料

550円（大人）

サウナ/休憩場所（外気浴）

なし

タオル有無

あり（無料）

お風呂の種類

5つ（高温シルク風呂、電気風呂、水風呂、座風呂、中温風呂）

※表は左右にスクロールできます

【麻布十番】黒湯＆黒湯水風呂の贅沢体験 「竹の湯」

都営大江戸線麻布十番駅から徒歩約10分。都心で天然黒湯を楽しめる貴重な銭湯。浴槽だけでなく水風呂にも黒湯を使用していて、温冷交代浴を贅沢に楽しめます。血行を促進させるといわれる黒湯は、疲労回復や冷え、肩こり、腰痛などにも効果があるとされています。肌もしっとりするなど、美容好きな女性にも人気。

どこか懐かしさを感じる黄色のネオンサインを目印に訪れたら、湯上がりは麻布十番をお散歩。八百屋などの個人商店が並ぶ街並みは、洗練された都会らしさと親しみやすさを感じます。銭湯帰りに寄り道したくなる、麻布十番ならではの魅力が詰まっています。

■竹の湯（たけのゆ）

住所：東京都港区南麻布1丁目15-12

TEL：03-3453-1446

営業時間：15時30分〜23時30分

定休日：月・金曜

入浴料

550円（大人）

サウナ料金

700円

サウナ/休憩場所（外気浴）

あり（外気浴なし）

タオル有無

レンタルフェイスタオル 100円・レンタルバスタオル 250円

お風呂の種類

2つ（黒湯、黒湯水風呂）

※表は左右にスクロールできます

【落合】2種類のサウナと畳の整いスペース 「松本湯」

落合駅から徒歩約5分、サウナーからの支持も厚い名銭湯。特に女性側のサウナ設備が充実していて、高温サウナに加えてスチームサウナも楽しめるのが魅力です。なかでもスチームサウナは、やわらかな蒸気に包まれながらじっくり温まれるため、雨の日のリフレッシュや美容ケアにもぴったり。

サウナ後は、都内の銭湯では珍しい畳敷きの休憩スペースへ。寝転んだり腰掛けたりしながらゆったり過ごせるため、思わず長居したくなる心地よさです。サウナから休憩までの導線が整っており、初心者からサウナ好きまで満足できる一軒です。

■松本湯（まつもとゆ）

住所：東京都中野区東中野5-29-12

TEL：03-3371-8392

営業時間：14〜24時（日曜のみ8〜12時、15〜24時）

定休日：木曜

入浴料

550円（大人）

サウナ料金

500円

サウナ/休憩場所（外気浴）

あり（外気浴なし）

タオル有無

レンタルフェイスタオル 50円・レンタルバスタオル 100円

お風呂の種類

4つ（泡風呂、鉱石風呂、水風呂、電気風呂）

※表は左右にスクロールできます

【西調布】バレルサウナとハーブティー 「鶴の湯」

西調布駅から徒歩約8分、2026年4月にリニューアルされた「鶴の湯」は、隅々まで行き届いた心遣いが魅力の一軒。実は店主はこれまで1000軒以上の温浴施設を巡ってきたお風呂・サウナ好き。その経験が生かされた空間づくりやサービスには、銭湯・サウナ愛が詰まっています。

バレルサウナとスチームサウナを備え、なかでも蒸気を利用して室内を満たすスチームサウナは息もしやすく、サウナ初心者の方にもおすすめです。鶴の湯ならではの、香り豊かなスチームサウナはぜひ体験したいポイント。

また、バレルサウナは、木の温もりを感じながら、本格的なサウナ体験ができます。通常は男性限定のバレルサウナですが毎週水曜は女性向けに開放され、女性もその魅力を楽しむことができます。さらに、500円で何度もおかわりできる3種類のハーブティーを楽しめるのも特徴。お湯やサウナだけでなく、過ごす時間そのものを楽しみたくなる銭湯です。

■鶴の湯（つるのゆ）

住所：東京都調布市下石原1-10-2

TEL：042-428-0020

営業時間：6〜10時、12〜13時

定休日：火曜

入浴料

550円（大人）

サウナ料金

バレルサウナ・スチームサウナ 500円・スチームサウナ 200円

サウナ/休憩場所（外気浴）

あり（外気浴あり）

タオル有無

レンタルフェイスタオル 100円・レンタルバスタオル 200円

お風呂の種類

4つ（渦流風呂、ラドン湯、超音波風呂、水風呂）

※表は左右にスクロールできます

人気の銭湯から、実はまだあまり知られていない本当は教えたくない穴場まで、雨の日に訪れたい都内の美容銭湯をご紹介しました。

サウナというとハードルが高く感じるかもしれませんが、スチームサウナは息苦しさが少なく初めての人でも挑戦しやすいのが魅力。じんわりと身体を温めてくれるので、特に女性におすすめしたいサウナです。また、雨の日のむくみケアには、血流を促す炭酸泉や黒湯、肌あたりのやさしい軟水風呂もおすすめ。

雨の日は銭湯が空いているのも豆知識。外に出るのが少し億劫に感じる日もありますが、そのひと手間をかけてでも行く価値があります。温かいお湯に浸かって、サウナで汗を流したあとの帰り道。湯上がりには不思議と「雨の日の銭湯も悪くないかも」と思えるはずです。



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Text：奥山絢野

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

