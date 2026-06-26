第2子出産の西野未姫、手作りの“具材たっぷり”グラタン披露「鮭入ってるの最高」「栄養満点」
【モデルプレス＝2026/06/26】元AKB48でタレントの西野未姫が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を披露し反響が寄せられている。
【写真】第2子出産の元AKB「鮭入ってるの最高」具材たっぷりの手作りグラタン
西野は「夜ご飯作り」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。鮭やじゃがいも、しめじをフライパンで炒めている様子などを披露した。またホワイトソースをたっぷり入れ、焼き上げる前のグラタンの写真も公開している。
この投稿に「グラタン良いですね」「鮭入ってるの最高」「具材たっぷりで美味しそう」「栄養満点ですね」「出来がりが楽しみですね」「料理上手で尊敬します」など反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「鮭入ってるの最高」具材たっぷりの手作りグラタン
◆西野未姫、夜ご飯のグラタン作り
西野は「夜ご飯作り」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。鮭やじゃがいも、しめじをフライパンで炒めている様子などを披露した。またホワイトソースをたっぷり入れ、焼き上げる前のグラタンの写真も公開している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に「グラタン良いですね」「鮭入ってるの最高」「具材たっぷりで美味しそう」「栄養満点ですね」「出来がりが楽しみですね」「料理上手で尊敬します」など反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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